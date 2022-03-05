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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220305/mikhalkov-1776662698.html
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине
Решение об объявлении в международный розыск артиста или художника из другой страны за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:28
2022-03-05T10:28
культура
никита михалков
новости культуры
россия
украина
ирина венедиктова
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение об объявлении в международный розыск артиста или художника из другой страны за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц, заявил кинорежиссёр Никита Михалков, комментируя свой заочный арест на Украине.Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства". Она отметила, что запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск."Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой - отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск "Бесогона", который выходит как раз сегодня, но боюсь, ей это уже не поможет", - сказал Михалков журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220226/pevtsov-1775253251.html
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никита михалков, новости культуры, россия, украина, ирина венедиктова
10:28 05.03.2022
 
Михалков прокомментировал свой заочный арест на Украине

Михалков сравнил свой заочный арест на Украине с действиями прокуроров нацистской Германии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никита Михалков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Решение об объявлении в международный розыск артиста или художника из другой страны за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц, заявил кинорежиссёр Никита Михалков, комментируя свой заочный арест на Украине.
Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства". Она отметила, что запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.
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"Во-первых, если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару. А во-вторых, решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц. Знал бы адрес госпожи Венедиктовой - отправил бы ей ссылку на наш новый экстренный выпуск "Бесогона", который выходит как раз сегодня, но боюсь, ей это уже не поможет", - сказал Михалков журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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