https://ria.ru/20220311/meta-1777667874.html

В Сети возмутились разрешению Meta призывать к насилию против россиян

В Сети возмутились разрешению Meta призывать к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022

В Сети возмутились разрешению Meta призывать к насилию против россиян

После решения компании Мeta разрешить призыв к насилию против российских военных на платформах Facebook и Instagram многие пользователи Сети пересмотрели свое... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:40

2022-03-11T14:40

2022-03-11T16:02

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. После решения компании Мeta разрешить призыв к насилию против российских военных на платформах Facebook и Instagram многие пользователи Сети пересмотрели свое отношение к корпорации Марка Цукерберга.Комментируя новость об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях, пользователи Twitter сошлись во мнении, что частная платформа не должна решать, может ли кто-либо подвергаться нападкам в интернете."Это показывает, что соцсети не только обладают большой властью, чтобы решать, что можно или нельзя видеть при помощи информирования или исключений из собственных правил. Но они также использовали эту силу, чтобы подтолкнуть людей к совершению конкретных преступлений", — написал GmorkServant."Чего? Facebook и Meta будут решать, кому можно угрожать смертью, а кому — нет? Звучит как очень циничная и сомнительная философия", — уверен elmergrr."Вне зависимости от того, как вы относитесь к происходящему, надо согласиться с вот этой мыслью: большие технологические компании теперь решают, что можно говорить, а что — нельзя", — высказался coltholomew."Давайте сюда новую соцсеть, эта сломалась. *ухожу с Facebook*", — написал swetlik6."Чертов 1984", — заметил bobLablah10."Тут обязательно нужна оруэлловская "двухминутка ненависти", — согласилась elizabethmurra.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta сообщало, что корпорация разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

https://ria.ru/20220311/mariupol-1777628819.html

https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html

https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, александр лукашенко, владимир путин, румыния, словакия, twitter, facebook, россия