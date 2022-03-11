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Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta

Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta - РИА Новости, 11.03.2022

Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору России и в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:21

2022-03-11T10:21

2022-03-11T11:10

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вячеслав володин

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александр лукашенко

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украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору России и в Следственный комитет по ситуации с Meta.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Правильно дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение к Генеральному прокурору, в Следственный комитет незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, потому что это информационная война", — сказал Володин на пленарном заседании в пятницу.Он добавил, что, если будут основания, вмешаться может и Роскомнадзор.Ранее пресечь экстремистскую деятельность Meta призвали в российском посольстве в США.

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Ольга Маркова

в мире, вячеслав володин, госдума рф, александр лукашенко, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, владимир путин