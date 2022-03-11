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Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta
Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору России и в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:21
2022-03-11T11:10
в мире
вячеслав володин
госдума рф
александр лукашенко
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору России и в Следственный комитет по ситуации с Meta.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Правильно дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение к Генеральному прокурору, в Следственный комитет незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, потому что это информационная война", — сказал Володин на пленарном заседании в пятницу.Он добавил, что, если будут основания, вмешаться может и Роскомнадзор.Ранее пресечь экстремистскую деятельность Meta призвали в российском посольстве в США.
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в мире, вячеслав володин, госдума рф, александр лукашенко, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, владимир путин
10:21 11.03.2022 (обновлено: 11:10 11.03.2022)
 
Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta

Спикер ГД Володин поручил подготовить обращение в СК и Генпрокуратуру по ситуации с Meta

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции подготовить обращение к Генпрокурору России и в Следственный комитет по ситуации с Meta.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Правильно дать поручение комитету по безопасности подготовить обращение к Генеральному прокурору, в Следственный комитет незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, потому что это информационная война", — сказал Володин на пленарном заседании в пятницу.
Он добавил, что, если будут основания, вмешаться может и Роскомнадзор.
Ранее пресечь экстремистскую деятельность Meta призвали в российском посольстве в США.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:53
Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ
 
В миреВячеслав ВолодинГосдума РФАлександр ЛукашенкоРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookВладимир Путин
 
 
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