https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html

Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta - РИА Новости, 11.03.2022

Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:29

2022-03-11T06:29

2022-03-11T09:46

сша

россия

в мире

технологии

владимир путин

украина

facebook

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против российского руководства и военных.СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Также разрешены призывы к смерти российского президента Владимира Путина.В заявлении посольства говорится о возмущении, которое вызывает агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.Они отмечают, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.

https://ria.ru/20220304/meta-1776625081.html

сша

россия

украина

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

сша, россия, в мире, технологии, владимир путин, украина, facebook