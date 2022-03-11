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Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:29
2022-03-11T09:46
сша
россия
в мире
технологии
владимир путин
украина
facebook
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против российского руководства и военных.СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Также разрешены призывы к смерти российского президента Владимира Путина.В заявлении посольства говорится о возмущении, которое вызывает агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.Они отмечают, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.
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сша, россия, в мире, технологии, владимир путин, украина, facebook
06:29 11.03.2022 (обновлено: 09:46 11.03.2022)
 
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta в отношении россиян

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против российского руководства и военных.
СМИ ранее сообщили, что компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Также разрешены призывы к смерти российского президента Владимира Путина.
В заявлении посольства говорится о возмущении, которое вызывает агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.

"Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", — заявляют российские дипломаты в Telegram-канале.

Они отмечают, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:53
Meta будет "прятать" контент российских государственных СМИ
 
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