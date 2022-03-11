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Украинские военные взрывали за собой мосты и отключали свет, заявили в ЛНР

Украинские военные взрывали за собой мосты и отключали свет, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские военные взрывали за собой мосты и отключали свет, заявили в ЛНР

Украинские военные уходили с занимаемых территорий ЛНР, взрывая мосты и нарушая электро- и газоснабжение, сказала замглавы МИД республики Анна Сорока. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:18

2022-03-11T13:18

2022-03-11T13:18

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные уходили с занимаемых территорий ЛНР, взрывая мосты и нарушая электро- и газоснабжение, сказала замглавы МИД республики Анна Сорока."Сейчас мы пытаемся пробраться к людям на освобожденных территориях, чтобы оказать им гуманитарную помощь. Потому что украинская армия, уходя, вырубала свет, обрезала газовые трубы, растаскивала все магазины. Все мосты взорваны, все аптеки разрушены. То есть - метод тотальной агрессивной войны. Плюс применение живых щитов, что запрещено Женевской конвенцией", - сказала замглавы МИД ЛНР в МИА "Россия сегодня" на круглом столе о создании Международного общественного трибунала по Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр