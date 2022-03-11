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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/lnr-1777605186.html
В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц
В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц - РИА Новости, 11.03.2022
В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц
Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:26
2022-03-11T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220221/dekommunizatsiya-1774180345.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, ситуация в днр и лнр, россия
10:26 11.03.2022
 
В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц

Глава ЛНР Пасечник: улицы в освобожденных городах будут называться как в 2014 году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.
"Установить, что на территории Луганской народной республики, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19 февраля, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 21:52
Путин: Россия готова продемонстрировать Украине настоящую декоммунизацию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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