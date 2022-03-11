В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц
Глава ЛНР Пасечник: улицы в освобожденных городах будут называться как в 2014 году
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.
"Установить, что на территории Луганской народной республики, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19 февраля, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года", — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.