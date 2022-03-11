https://ria.ru/20220311/lnr-1777605186.html

В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц

В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц - РИА Новости, 11.03.2022

В освобожденных городах ЛНР вернут прежние названия улиц

Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:26

2022-03-11T10:26

2022-03-11T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Улицы в освобожденных от украинских войск населенных пунктах ЛНР будут носить названия, действовавшие до 2015 года, соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220221/dekommunizatsiya-1774180345.html

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, ситуация в днр и лнр, россия