В ЛНР находят доказательства существования украинских концлагерей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЛНР на освобожденных территориях находит подтверждения существования украинских "концлагерей", о чем сообщали ранее очевидцы, заявила замглавы МИД ЛНР, председатель правления общественной организации "Мемориал: Не забудем, не простим!" Анна Сорока.Ранее общественники созданной в Луганской народной республике организации "Мемориал" обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие концентрационного лагеря. Отмечалось, что власти ЛНР после освобождения всей территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино."Сейчас, когда наша армия идет вперед, освобождает оккупированные территории, мы идем по сути за ними (силами ЛНР). То, что мы видим сейчас, по сути, конечно же, подтверждает информацию, которой мы обладали все 8 лет по свидетельствам очевидцев, потерпевших. Мы получаем сейчас визуализацию всех этих ужасных картин", - сказала Сорока, выступая в рамках круглого стола в МИА "Россия сегодня"."Действительно, позавчера мы обнаружили концлагерь, его можно так назвать, в селе Половинкино... Впереди еще несколько таких мест, о которых у нас есть информация. Мы понимаем, что найдем (там) примерно то же самое, что было в Половинкино, то есть реальное подтверждение", - добавила она. По ее словам, в Половинкино в тюрьме была колючая проволока, заборы, камеры, ужасные санитарные условия. "Со слов людей, которые там были, это все подтверждается и передает ужас, в каком они находились", - сказала Сорока.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЛНР на освобожденных территориях находит подтверждения существования украинских "концлагерей", о чем сообщали ранее очевидцы, заявила замглавы МИД ЛНР, председатель правления общественной организации "Мемориал: Не забудем, не простим!" Анна Сорока.
Ранее общественники созданной в Луганской народной республике организации "Мемориал" обнаружили в освобожденном селе Половинкино в Донбассе подобие концентрационного лагеря. Отмечалось, что власти ЛНР после освобождения всей территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
9 из 10
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются - избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", - свидетельствовала Оксана.
"Сейчас, когда наша армия идет вперед, освобождает оккупированные территории, мы идем по сути за ними (силами ЛНР). То, что мы видим сейчас, по сути, конечно же, подтверждает информацию, которой мы обладали все 8 лет по свидетельствам очевидцев, потерпевших. Мы получаем сейчас визуализацию всех этих ужасных картин", - сказала Сорока, выступая в рамках круглого стола в МИА "Россия сегодня".
"Действительно, позавчера мы обнаружили концлагерь, его можно так назвать, в селе Половинкино... Впереди еще несколько таких мест, о которых у нас есть информация. Мы понимаем, что найдем (там) примерно то же самое, что было в Половинкино, то есть реальное подтверждение", - добавила она. По ее словам, в Половинкино в тюрьме была колючая проволока, заборы, камеры, ужасные санитарные условия. "Со слов людей, которые там были, это все подтверждается и передает ужас, в каком они находились", - сказала Сорока.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.