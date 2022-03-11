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Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли
Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли - РИА Новости, 11.03.2022
Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли
Союзное государство окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий, ведущейся петербургскими лабораториями и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:02
2022-03-11T21:02
союзное государство
экономика
александр беглов
дмитрий мезенцев
белоруссия
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Союзное государство окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий, ведущейся петербургскими лабораториями и производителями, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."В условиях санкций такую работу нужно поддержать с опорой на бюджет Союзного государства, чтобы достижения петербургских ученых и производителей были востребованы как гражданами, так и системой здравоохранения России и Беларуси", – приводит слова Мезенцева пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства.Как отмечается в сообщении, за последнее десятилетие в Санкт-Петербурге открыто 20 новых фармпроизводств, 11 производственных площадок сертифицировано по стандартам GMP, привлечено более 340 миллионов долларов частных инвестиций. На предприятиях отрасли выпускается более 400 международных непатентованных наименований лекарств, в том числе 182 – из перечня жизненно необходимых, производится более 45 тонн активных фармацевтических субстанций в год.В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении конференции с участием ведущих петербургских научно-исследовательских организаций, в том числе приборостроительных, на которой будут определены конкретные направления развития отрасли. Также стороны рассмотрели вопросы взаимодействия министерств здравоохранения России и Белоруссии, добавили в пресс-службе.
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экономика, александр беглов, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, санкт-петербург
21:02 11.03.2022
 

Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Союзное государство окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий, ведущейся петербургскими лабораториями и производителями, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"В условиях санкций такую работу нужно поддержать с опорой на бюджет Союзного государства, чтобы достижения петербургских ученых и производителей были востребованы как гражданами, так и системой здравоохранения России и Беларуси", – приводит слова Мезенцева пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства.
Как отмечается в сообщении, за последнее десятилетие в Санкт-Петербурге открыто 20 новых фармпроизводств, 11 производственных площадок сертифицировано по стандартам GMP, привлечено более 340 миллионов долларов частных инвестиций. На предприятиях отрасли выпускается более 400 международных непатентованных наименований лекарств, в том числе 182 – из перечня жизненно необходимых, производится более 45 тонн активных фармацевтических субстанций в год.
В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении конференции с участием ведущих петербургских научно-исследовательских организаций, в том числе приборостроительных, на которой будут определены конкретные направления развития отрасли. Также стороны рассмотрели вопросы взаимодействия министерств здравоохранения России и Белоруссии, добавили в пресс-службе.
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