https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли

Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли - РИА Новости, 11.03.2022

Мезенцев: Союзное государство поддержит импортозамещение в фармотрасли

Союзное государство окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий, ведущейся петербургскими лабораториями и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:02

2022-03-11T21:02

2022-03-11T21:02

союзное государство

экономика

александр беглов

дмитрий мезенцев

белоруссия

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Союзное государство окажет поддержку работе по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий, ведущейся петербургскими лабораториями и производителями, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече в пятницу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым."В условиях санкций такую работу нужно поддержать с опорой на бюджет Союзного государства, чтобы достижения петербургских ученых и производителей были востребованы как гражданами, так и системой здравоохранения России и Беларуси", – приводит слова Мезенцева пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства.Как отмечается в сообщении, за последнее десятилетие в Санкт-Петербурге открыто 20 новых фармпроизводств, 11 производственных площадок сертифицировано по стандартам GMP, привлечено более 340 миллионов долларов частных инвестиций. На предприятиях отрасли выпускается более 400 международных непатентованных наименований лекарств, в том числе 182 – из перечня жизненно необходимых, производится более 45 тонн активных фармацевтических субстанций в год.В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении конференции с участием ведущих петербургских научно-исследовательских организаций, в том числе приборостроительных, на которой будут определены конкретные направления развития отрасли. Также стороны рассмотрели вопросы взаимодействия министерств здравоохранения России и Белоруссии, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220311/diplomatiya-1777507461.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр беглов, дмитрий мезенцев, белоруссия, россия, санкт-петербург