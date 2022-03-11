Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/ibragimbekov-1777684932.html
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков - РИА Новости, 11.03.2022
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:45
2022-03-11T16:20
культура
культура
новости культуры
рустам мамед ибрагимбеков
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29538/00/295380050_0:166:2967:1835_1920x0_80_0_0_1fc53b170f305cc4f5ca568ff85d10f2.jpg
БАКУ, 11 мар — РИА Новости. В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни."Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", — сказали в союзе.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность к нему пришла к после того, как в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной. Ибрагимбеков был автором сценария к более 40 художественным и телевизионным фильмам; практически все его литературные произведения были экранизированы.Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29538/00/295380050_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_9a1639f03506b23827f9828e69806500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан
15:45 11.03.2022 (обновлено: 16:20 11.03.2022)
 
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

Умер писатель и драматург, автор сценария "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРустам Ибрагимбеков
Рустам Ибрагимбеков - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Рустам Ибрагимбеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 мар — РИА Новости. В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.
Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни.
"Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", — сказали в союзе.
Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность к нему пришла к после того, как в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной. Ибрагимбеков был автором сценария к более 40 художественным и телевизионным фильмам; практически все его литературные произведения были экранизированы.
Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.
 
КультураКультураНовости культурыРустам Мамед ИбрагимбековРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала