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Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков - РИА Новости, 11.03.2022
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:45
2022-03-11T15:45
2022-03-11T16:20
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БАКУ, 11 мар — РИА Новости. В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни."Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", — сказали в союзе.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность к нему пришла к после того, как в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной. Ибрагимбеков был автором сценария к более 40 художественным и телевизионным фильмам; практически все его литературные произведения были экранизированы.Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан
15:45 11.03.2022 (обновлено: 16:20 11.03.2022)
Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Умер писатель и драматург, автор сценария "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков