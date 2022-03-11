https://ria.ru/20220311/ibragimbekov-1777684932.html

Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков - РИА Новости, 11.03.2022

Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:45

2022-03-11T15:45

2022-03-11T16:20

культура

культура

новости культуры

рустам мамед ибрагимбеков

россия

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/29538/00/295380050_0:166:2967:1835_1920x0_80_0_0_1fc53b170f305cc4f5ca568ff85d10f2.jpg

БАКУ, 11 мар — РИА Новости. В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов Азербайджана.Сценарист скончался в Москве после продолжительной болезни."Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", — сказали в союзе.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 в Баку. Известность к нему пришла к после того, как в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". Сразу же после выхода на советские экраны картина стала очень популярной. Ибрагимбеков был автором сценария к более 40 художественным и телевизионным фильмам; практически все его литературные произведения были экранизированы.Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

культура, новости культуры, рустам мамед ибрагимбеков, россия, азербайджан