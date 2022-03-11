https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России - РИА Новости, 11.03.2022
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
Деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить после разрешения своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:33
2022-03-11T10:33
2022-03-11T10:44
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россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить после разрешения своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян, сказал РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Meta Platforms (бывший Facebook) из-за обострившейся ситуации на Украине заявила, что разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян."Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений - безнравственно и преступно", - отметил Косачев."Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России. Удивлён, что этот запрет до сих пор не действует, в чем, увы, нетрудно убедиться", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, общество, совет федерации рф, константин косачев, instagram, ситуация в днр и лнр, россия, украина
10:33 11.03.2022 (обновлено: 10:44 11.03.2022)
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
Сенатор Косачев призвал запретить Facebook из-за разрешения на антироссийские призывы