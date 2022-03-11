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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России - РИА Новости, 11.03.2022
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
Деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить после разрешения своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:33
2022-03-11T10:44
facebook
медиавойны
общество
совет федерации рф
константин косачев
instagram
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить после разрешения своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян, сказал РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Meta Platforms (бывший Facebook) из-за обострившейся ситуации на Украине заявила, что разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян."Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений - безнравственно и преступно", - отметил Косачев."Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России. Удивлён, что этот запрет до сих пор не действует, в чем, увы, нетрудно убедиться", - заключил он.
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facebook, общество, совет федерации рф, константин косачев, instagram, ситуация в днр и лнр, россия, украина
10:33 11.03.2022 (обновлено: 10:44 11.03.2022)
 
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России

Сенатор Косачев призвал запретить Facebook из-за разрешения на антироссийские призывы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Деятельность Facebook и Instagram в России следует запретить после разрешения своим пользователям призывать к насилию в отношении россиян, сказал РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Meta Platforms (бывший Facebook) из-за обострившейся ситуации на Украине заявила, что разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против россиян.
"Маски сброшены. Указанные платформы никогда не были нейтральными, и это плохо само по себе, так как убивает саму идею свободных социальных сетей. Но нынешнее снятие ограничений - безнравственно и преступно", - отметил Косачев.
"Считаю правильным запрет на деятельность этих сетей в России. Удивлён, что этот запрет до сих пор не действует, в чем, увы, нетрудно убедиться", - заключил он.
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МедиавойныFacebookОбществоСовет Федерации РФКонстантин КосачевInstagramСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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