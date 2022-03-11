https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777754118.html

ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК

ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК

ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:55

2022-03-11T19:55

2022-03-11T21:28

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5dd90112bf402733a64f09c165d3a93.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Мы запретим импорт товаров сектора железа и стали из России", - указывается в документе.Ожидается, что четвертый пакет антироссийских санкций может быть предложен уже в ближайшую субботу.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777763461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции