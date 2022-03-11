https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777754118.html
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК
ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:55
2022-03-11T19:55
2022-03-11T21:28
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5dd90112bf402733a64f09c165d3a93.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Мы запретим импорт товаров сектора железа и стали из России", - указывается в документе.Ожидается, что четвертый пакет антироссийских санкций может быть предложен уже в ближайшую субботу.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777763461.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/10/1557461073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e23570b8f6a56f954a60023ae746c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции
19:55 11.03.2022 (обновлено: 21:28 11.03.2022)
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России