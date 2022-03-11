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ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК
ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:55
2022-03-11T21:28
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен."Мы запретим импорт товаров сектора железа и стали из России", - указывается в документе.Ожидается, что четвертый пакет антироссийских санкций может быть предложен уже в ближайшую субботу.
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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции
19:55 11.03.2022 (обновлено: 21:28 11.03.2022)
 
ЕС запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России, заявили в ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора экономики России, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы запретим импорт товаров сектора железа и стали из России", - указывается в документе.
Ожидается, что четвертый пакет антироссийских санкций может быть предложен уже в ближайшую субботу.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 21:14
Боррель призвал дополнить секторальные санкции против России персональными
 
РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ миреСанкции
 
 
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