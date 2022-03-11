Британский благотворительный фонд прекратил сотрудничество с Эрмитажем
Британский благотворительный фонд Hermitage Foundation UK прекратил работу с Эрмитажем
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители у часов "Павлин" в Павильонном зале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Посетители у часов "Павлин" в Павильонном зале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Благотворительный фонд Hermitage Foundation UK (HFUK) прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем из-за событий на Украине, следует из заявления фонда.
"HFUK – британский благотворительный фонд, который с 2003 года строил культурные мосты между Великобританией и Россией посредством поддержки музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Мы глубоко шокированы событиями на Украине и прекратили всю нашу активность незамедлительно и отменили все запланированные мероприятия", - говорится в опубликованном заявлении на сайте фонда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.