https://ria.ru/20220311/ermitazh-1777646210.html

Британский благотворительный фонд прекратил сотрудничество с Эрмитажем

Британский благотворительный фонд прекратил сотрудничество с Эрмитажем - РИА Новости, 11.03.2022

Британский благотворительный фонд прекратил сотрудничество с Эрмитажем

Благотворительный фонд Hermitage Foundation UK (HFUK) прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем из-за событий на Украине, следует из заявления фонда. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:19

2022-03-11T13:19

2022-03-11T13:19

культура

владимир путин

россия

санкт-петербург

великобритания

культура

эрмитаж (музей)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771106515_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_10b3fe672197368b5dc2378db3dfa44a.jpg

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Благотворительный фонд Hermitage Foundation UK (HFUK) прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем из-за событий на Украине, следует из заявления фонда."HFUK – британский благотворительный фонд, который с 2003 года строил культурные мосты между Великобританией и Россией посредством поддержки музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Мы глубоко шокированы событиями на Украине и прекратили всю нашу активность незамедлительно и отменили все запланированные мероприятия", - говорится в опубликованном заявлении на сайте фонда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220310/krizis-1777457085.html

россия

санкт-петербург

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, санкт-петербург, великобритания, культура, эрмитаж (музей)