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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/ermitazh-1777608644.html
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом - РИА Новости, 11.03.2022
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом
Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:35
2022-03-11T11:35
культура
новости культуры
дарио франческини
милан
италия
государственный эрмитаж
выставки
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России.Как уточняют в Эрмитаже, подробности о перемещениях экспонатов "никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности".Ранее представители итальянских музейных площадок рассказали РИА Новости, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок. Так, в Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D'Italia выставку, посвященному европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадки Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.
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новости культуры, дарио франческини, милан, италия, государственный эрмитаж, выставки, музеи
11:35 11.03.2022
 
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом

Эрмитаж сообщил о постепенном возвращении своих экспонатов с зарубежных выставок

© РИА Новости / Вера БачининаВид на Зимний дворец (Эрмитаж) со стороны Дворцовой набережной в Петербурге
Вид на Зимний дворец (Эрмитаж) со стороны Дворцовой набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Вера Бачинина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России.

"Государственный Эрмитаж информирует, что в соответствии с достигнутыми договоренностями и существующими выставочными соглашениями в музей постепенно возвращаются выданные на выставки в разные страны экспонаты", — говорится в сообщении на сайте музея.

Как уточняют в Эрмитаже, подробности о перемещениях экспонатов "никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности".
Ранее представители итальянских музейных площадок рассказали РИА Новости, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок.
Так, в Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D'Italia выставку, посвященному европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young womanКартина Тициана "Портрет молодой женщины"
Картина Тициана Портрет молодой женщины
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
© Фото : Public Domain

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

Картина Джованни Кариани Искушение
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
CC BY-SA 4.0 / Commonists / Portrait of a young woman
2 из 2

Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"

© Фото : Public Domain
На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадки Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.
Министерство культуры Италии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:35Культура
Минкультуры Италии приостановило мероприятия с участием музеев из России
 
КультураНовости культурыДарио ФранческиниМиланИталияГосударственный ЭрмитажВыставкиМузеи
 
 
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