https://ria.ru/20220311/ermitazh-1777608644.html

Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом

Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом - РИА Новости, 11.03.2022

Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом

Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:35

2022-03-11T11:35

2022-03-11T11:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России.Как уточняют в Эрмитаже, подробности о перемещениях экспонатов "никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности".Ранее представители итальянских музейных площадок рассказали РИА Новости, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок. Так, в Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D'Italia выставку, посвященному европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадки Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.

https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дарио франческини, милан, италия, государственный эрмитаж, выставки, музеи