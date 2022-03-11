https://ria.ru/20220311/ermitazh-1777608644.html
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом - РИА Новости, 11.03.2022
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом
Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:35
2022-03-11T11:35
2022-03-11T11:35
культура
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дарио франческини
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государственный эрмитаж
выставки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России.Как уточняют в Эрмитаже, подробности о перемещениях экспонатов "никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности".Ранее представители итальянских музейных площадок рассказали РИА Новости, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок. Так, в Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D'Italia выставку, посвященному европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадки Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.
https://ria.ru/20220310/italy-1777419176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дарио франческини, милан, италия, государственный эрмитаж, выставки, музеи
Эрмитаж постепенно возвращает свои экспонаты с выставок за рубежом
Эрмитаж сообщил о постепенном возвращении своих экспонатов с зарубежных выставок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж в четверг сообщил о постепенном возвращении экспонатов из коллекций музея, которые сейчас находятся на выставках за пределами России.
"Государственный Эрмитаж информирует, что в соответствии с достигнутыми договоренностями и существующими выставочными соглашениями в музей постепенно возвращаются выданные на выставки в разные страны экспонаты", — говорится в сообщении на сайте музея.
Как уточняют в Эрмитаже, подробности о перемещениях экспонатов "никогда не комментируются и не разглашаются с целью обеспечения их безопасности".
Ранее представители итальянских музейных площадок рассказали
РИА Новости, что Эрмитаж попросил два миланских музея до конца марта вернуть 25 картин, которые он передал для их выставок.
Так, в Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)". В Gallerie D'Italia выставку, посвященному европейскому Гран-туру, покинут 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
2 из 2
Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"
1 из 2
Картина Тициана "Портрет молодой женщины"
2 из 2
Картина Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)"
На сообщение об отзыве картин откликнулся министр культуры Италии Дарио Франческини. По его словам, организацией выставок занималось не министерство, а мэрия Милана и частная площадки Gallerie. "Но мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены", — сказал Франческини.