https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс - РИА Новости, 11.03.2022
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
ближний восток
сергей шойгу
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек, эти запросы надо поддержать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - сказал Шойгу в пятницу на заседании Совета безопасности РФ."И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* (международная террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в самое сложное время, в последние десять лет", - добавил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, ближний восток, сергей шойгу, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
Министр обороны Шойгу: свыше 16 тысяч жителей Ближнего Востока хотят поехать в ДНР и ЛНР