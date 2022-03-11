https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html

Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс

Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс - РИА Новости, 11.03.2022

Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс

Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:48

2022-03-11T11:48

2022-03-11T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

ближний восток

сергей шойгу

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек, эти запросы надо поддержать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - сказал Шойгу в пятницу на заседании Совета безопасности РФ."И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* (международная террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в самое сложное время, в последние десять лет", - добавил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html

россия

ближний восток

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, ближний восток, сергей шойгу, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика