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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/donbass-1777624152.html
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс - РИА Новости, 11.03.2022
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс
Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:48
2022-03-11T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
ближний восток
сергей шойгу
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек, эти запросы надо поддержать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - сказал Шойгу в пятницу на заседании Совета безопасности РФ."И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* (международная террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в самое сложное время, в последние десять лет", - добавил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220311/donbass-1777591005.html
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ближний восток
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, ближний восток, сергей шойгу, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
11:48 11.03.2022
 
Шойгу заявил о добровольцах с Ближнего Востока, желающих поехать в Донбасс

Министр обороны Шойгу: свыше 16 тысяч жителей Ближнего Востока хотят поехать в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлощадь Ленина в Донецке
Площадь Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Площадь Ленина в Донецке
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, наибольшее число заявок поступило из стран Ближнего Востока - свыше 16 тысяч человек, эти запросы надо поддержать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - сказал Шойгу в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.
"И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* (международная террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в самое сложное время, в последние десять лет", - добавил Шойгу.
* Запрещенная в России террористическая организация
Доброволец из России рассказал, почему решил пойти в ополчение - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБлижний ВостокСергей ШойгуУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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