https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777774158.html

Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией

Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией - РИА Новости, 11.03.2022

Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией

США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:24

2022-03-11T23:24

2022-03-11T23:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей шойгу

владимир путин

донецкая народная республика

россия

ближний восток

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, причем наибольшее число заявок – свыше 16 тысяч - поступило из стран Ближнего Востока. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине."Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет еще большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии", - сказал Прайс.Он также считает, что привлечение военной силы из-за рубежа также может свидетельствовать о просчетах российского руководства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

донецкая народная республика

россия

ближний восток

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей шойгу, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ближний восток, вооруженные силы рф, государственный департамент сша, сша, нед прайс