Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777774158.html
Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией
Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией - РИА Новости, 11.03.2022
Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией
США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:24
2022-03-11T23:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей шойгу
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ближний восток
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, причем наибольшее число заявок – свыше 16 тысяч - поступило из стран Ближнего Востока. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине."Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет еще большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии", - сказал Прайс.Он также считает, что привлечение военной силы из-за рубежа также может свидетельствовать о просчетах российского руководства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей шойгу, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ближний восток, вооруженные силы рф, государственный департамент сша, сша, нед прайс
23:24 11.03.2022
 
Госдеп: участие добровольцев с Ближнего Востока на Украине будет эскалацией

Госдеп: США будут считать эскалацией участие на Украине добровольцев с Ближнего Востока

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США будут считать новой эскалацией конфликта на Украине участие в нем выходцев с Ближнего Востока, о которых говорят российские власти, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что огромное количество добровольцев из разных государств хотят приехать для участия в освободительном движении в ЛНР и ДНР, причем наибольшее число заявок – свыше 16 тысяч - поступило из стран Ближнего Востока. В свою очередь президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
"Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет еще большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии", - сказал Прайс.
Он также считает, что привлечение военной силы из-за рубежа также может свидетельствовать о просчетах российского руководства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияБлижний ВостокВооруженные силы РФГосударственный департамент СШАСШАНед Прайс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала