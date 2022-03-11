https://ria.ru/20220311/deti-1777584653.html

С 24 февраля Украину покинул миллион детей, заявили в ЮНИСЕФ

С 24 февраля Украину покинул миллион детей, заявили в ЮНИСЕФ - РИА Новости, 11.03.2022

С 24 февраля Украину покинул миллион детей, заявили в ЮНИСЕФ

Число детей, которые с 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, возросло до одного миллиона, заявила исполнительный директор Детского фонда Организации... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:50

2022-03-11T06:50

2022-03-11T06:59

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число детей, которые с 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, возросло до одного миллиона, заявила исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в Twitter.Ранее представитель детского Фонда ООН Джеймс Элдер заявлял, что за одну неделю число детей-беженцев находилось на отметке в 500 тысяч.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, юнисеф, владимир путин, россия, оон