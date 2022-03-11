https://ria.ru/20220311/chechnya-1777599119.html
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.03.2022
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу
Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:38
2022-03-11T09:38
2022-03-11T09:53
чеченская республика (чечня)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рамзан кадыров
распространение коронавируса
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19", - сообщил Кадыров в аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram.Он поблагодарил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чечне, региональный Минздрав, а также "все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд".
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамзан кадыров
09:38 11.03.2022 (обновлено: 09:53 11.03.2022)
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу