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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/chechnya-1777599119.html
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.03.2022
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу
Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:38
2022-03-11T09:53
чеченская республика (чечня)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рамзан кадыров
распространение коронавируса
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19", - сообщил Кадыров в аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram.Он поблагодарил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чечне, региональный Минздрав, а также "все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд".
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чеченская республика (чечня), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамзан кадыров
09:38 11.03.2022 (обновлено: 09:53 11.03.2022)
 
В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу

В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19", - сообщил Кадыров в аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram.
Он поблагодарил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чечне, региональный Минздрав, а также "все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд".
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Распространение коронавирусаЧеченская республика (Чечня)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рамзан Кадыров
 
 
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