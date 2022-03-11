https://ria.ru/20220311/chechnya-1777599119.html

В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу

В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 11.03.2022

В Чечне сняли все ограничения по коронавирусу

Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:38

2022-03-11T09:38

2022-03-11T09:53

чеченская республика (чечня)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

рамзан кадыров

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_778694432d5389c958d15f0ad689d849.jpg

ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Власти Чечни снимают все ограничения по COVID-19 в республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."Ситуация с распространением COVID-19 благополучная, количество поступающих пациентов исчисляется в единицах, а в некоторые дни поступивших нет и вовсе. Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с COVID-19", - сообщил Кадыров в аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram.Он поблагодарил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чечне, региональный Минздрав, а также "все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19 за их неустанный труд".

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чеченская республика (чечня), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамзан кадыров