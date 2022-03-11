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YouTube заявил, что незамедлительно заблокирует каналы российских СМИ
YouTube заявил, что незамедлительно заблокирует каналы российских СМИ - РИА Новости, 11.03.2022
YouTube заявил, что незамедлительно заблокирует каналы российских СМИ
YouTube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:29
2022-03-11T22:08
в мире
youtube
twitter
google
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. YouTube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.Как говорится в заявлении видеохостинга в твиттере, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", запрещающие "преуменьшать" значение задокументированных "насильственных событий"."Сейчас мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", — сказано в сообщении. Изменение вступает в силу "немедленно".Кроме того, YouTube удалит контент о специальной операции по демилитаризации Украины, который "нарушает" политику видеохостинга.Ранее YouTube отключил в России премиум-подписку, а впоследствии и все способы монетизации на платформе.Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.Роскомнадзор расценивает действия администрации видеохостинга как цензуру, нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777131725.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, youtube, twitter, google, санкции в отношении россии
20:29 11.03.2022 (обновлено: 22:08 11.03.2022)
 
YouTube заявил, что незамедлительно заблокирует каналы российских СМИ

YouTube заявил, что незамедлительно заблокирует каналы государственных российских СМИ

© Фото : Unsplash/Hello I'm NikЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Unsplash/Hello I'm Nik
Логотип YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. YouTube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.
Как говорится в заявлении видеохостинга в твиттере, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", запрещающие "преуменьшать" значение задокументированных "насильственных событий".
"Сейчас мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", — сказано в сообщении. Изменение вступает в силу "немедленно".
Кроме того, YouTube удалит контент о специальной операции по демилитаризации Украины, который "нарушает" политику видеохостинга.
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Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.
Роскомнадзор расценивает действия администрации видеохостинга как цензуру, нарушающую ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
 
В миреYouTubeTwitterGoogleСанкции в отношении России
 
 
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