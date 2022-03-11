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Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины
Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины - РИА Новости, 11.03.2022
Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины
Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:16
2022-03-11T06:16
в мире
рафаэль гросси
россия
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чернобыльская аэс
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой стране.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в четверг, что ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство. Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье.Ранее украинский регулятор сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.Позднее гендиректор МАГАТЭ заявил, что возникли проблемы с удаленной передачей данных от системы мониторинга за соблюдением гарантий, установленной на Чернобыльской АЭС.По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.
https://ria.ru/20220310/magate-1777563059.html
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
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в мире, рафаэль гросси, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чернобыльская аэс, украина
06:16 11.03.2022
 
Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины с помощью МАГАТЭ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой стране.
"Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии", — говорится в заявлении европейских лидеров по итогам первого дня саммита в Версале.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в четверг, что ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство. Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 22:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МАГАТЭ заявило о согласии России и Украины работать по ядерной безопасности
Ранее украинский регулятор сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.
Позднее гендиректор МАГАТЭ заявил, что возникли проблемы с удаленной передачей данных от системы мониторинга за соблюдением гарантий, установленной на Чернобыльской АЭС.
По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00
В шаге от второго Чернобыля
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чернобыльская АЭСУкраина
 
 
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