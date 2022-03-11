https://ria.ru/20220311/bezopasnost-1777583139.html

Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины - РИА Новости, 11.03.2022

Лидеры ЕС призывали обеспечить безопасность ядерных объектов Украины

Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:16

2022-03-11T06:16

2022-03-11T06:16

в мире

рафаэль гросси

россия

запорожская аэс

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чернобыльская аэс

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Главы государств и правительств Евросоюза заявили о необходимости обеспечить безопасность ядерных объектов Украины в свете российской военной операции в этой стране.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в четверг, что ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство. Гросси провел встречи с главами МИД России и Украины, а также делегациями обеих стран в турецкой Анталье.Ранее украинский регулятор сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.Позднее гендиректор МАГАТЭ заявил, что возникли проблемы с удаленной передачей данных от системы мониторинга за соблюдением гарантий, установленной на Чернобыльской АЭС.По данным Минобороны России, в ночь на 4 марта на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла его, заявили в МО РФ.

https://ria.ru/20220310/magate-1777563059.html

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

россия

украина

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, рафаэль гросси, россия, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чернобыльская аэс, украина