https://ria.ru/20220311/aviaudar-1777770137.html

Небензя представил фото, опровергающие авиаудар ВКС по роддому в Мариуполе

Небензя представил фото, опровергающие авиаудар ВКС по роддому в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2022

Небензя представил фото, опровергающие авиаудар ВКС по роддому в Мариуполе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя продемонстрировал в СБ ООН фотографии, опровергающие разлетевшийся по СМИ фейк о том, что российская авиация "ударила" по... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:22

2022-03-11T22:22

2022-03-11T22:22

в мире

дмитрий полянский

россия

мариуполь

украина

антониу гутерреш

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151804/66/1518046614_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_2b3fb16a2d04839816da0743cad1b2f3.jpg

ООН, 11 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя продемонстрировал в СБ ООН фотографии, опровергающие разлетевшийся по СМИ фейк о том, что российская авиация "ударила" по роддому в Мариуполе.В сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что российская сторона предупреждал, "что эта больница превращена радикалами в военный объект"."Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон. Оно не разрушено. Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания", - поинтересовался постпред, напомнив, что радикалы превратили это здание в огневую точку."Фото здания, снятые внутри, демонстрируют беспорядок, перевернутую мебель и нетронутые стулья. Вы представляете, какие следы разрушений должны были остаться после бомбового или ракетного удара по зданию? Военные специалисты уже продемонстрировали фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва заложенной в грунт мины", - добавил он.Небензя указал, что идут сообщения о 17 раненых в этом здании, однако не говорится ни об одном погибшем."И в качестве доказательства предъявляют фальшивую фотографию украинской блогерши Марианны Подгурской, снятой стрингером AP Евгением Малолеткой. Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты", - заявил он.Ранее Полянский на заседании СБ ООН заявил, что "жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках". По его словам, ее зовут Марианна Подгурская, и она играет сразу трех женщин и по-разному загримирована в этой связи. Полянский также заявил, что она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими издания.На заседании СБ ООН 7 марта постпред Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.

https://ria.ru/20220310/roddom-1777559653.html

https://ria.ru/20220311/neonatsisty-1777769347.html

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777764839.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, дмитрий полянский, россия, мариуполь, украина, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон