https://ria.ru/20220310/zoloto-1777399159.html

Цена на золото опустилась ниже двух тысяч долларов за унцию

Цена на золото опустилась ниже двух тысяч долларов за унцию - РИА Новости, 10.03.2022

Цена на золото опустилась ниже двух тысяч долларов за унцию

Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в две тысячи долларов за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:21

2022-03-10T08:21

2022-03-10T08:21

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Стоимость золота в четверг утром отступила от психологической отметки в две тысячи долларов за тройскую унцию, трейдеры несколько возвращаются к риску, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,2 доллара, или на 0,16%, до 1985 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,21%, до 25,87 доллара за унцию.Днем ранее золото подешевело на 2,7%, в результате цена опустилась из диапазона в 2060-2070 долларов ниже 2000 долларов за унцию. Трейдеры несколько возвращаются к риску, о чем также свидетельствует рост фондовых рынков. Индексы Азии растут в четверг на 1-4%, Европы - выросли в среду на 3-8%, США - на 2-3,6%."Однако остаются опасения по поводу высоких цен на энергоносители, что может способствовать усилению инфляции", - считают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае геополитической неопределенности, также служит инвесторам защитой от инфляции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, азия, европа, золото