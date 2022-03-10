Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/zernovye-1777554669.html
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2022
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС
Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:25
2022-03-10T21:06
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
зерновые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в ведомстве.Это предложение поступило от Минсельхоза, решение подкомиссии согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов.В ведомстве напомнили, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые установили для стабилизации внутренних цен.Как сообщили в Минсельхозе, сейчас обеспеченность России зерном превышает 150 процентов. Отмечается, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновые
20:25 10.03.2022 (обновлено: 21:06 10.03.2022)
 
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС

Россия запретит до 31 августа вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка пшеницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в ведомстве.
Сахар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 20:10
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Это предложение поступило от Минсельхоза, решение подкомиссии согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В ведомстве напомнили, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые установили для стабилизации внутренних цен.
Как сообщили в Минсельхозе, сейчас обеспеченность России зерном превышает 150 процентов. Отмечается, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 19:59
В Германии предупредили, что мир ждет голод без российской пшеницы
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)зерновые
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала