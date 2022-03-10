https://ria.ru/20220310/zernovye-1777554669.html
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2022
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС
Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:25
2022-03-10T20:25
2022-03-10T21:06
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
зерновые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в ведомстве.Это предложение поступило от Минсельхоза, решение подкомиссии согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов.В ведомстве напомнили, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые установили для стабилизации внутренних цен.Как сообщили в Минсельхозе, сейчас обеспеченность России зерном превышает 150 процентов. Отмечается, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_2ac549317ac1d2fcc258572eba483b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновые
20:25 10.03.2022 (обновлено: 21:06 10.03.2022)
Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС
Россия запретит до 31 августа вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС