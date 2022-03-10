https://ria.ru/20220310/zernovye-1777554669.html

Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС

Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС - РИА Новости, 10.03.2022

Россия временно запретит вывозить зерновые культуры в страны ЕАЭС

Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:25

2022-03-10T20:25

2022-03-10T21:06

экономика

россия

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

зерновые

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительственная таможенная подкомиссия одобрила временный запрет на экспорт зерна из России в страны ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития."Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом", — добавили в ведомстве.Это предложение поступило от Минсельхоза, решение подкомиссии согласовал первый вице-премьер Андрей Белоусов.В ведомстве напомнили, что вывоз зерновых за пределы ЕАЭС ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами, которые установили для стабилизации внутренних цен.Как сообщили в Минсельхозе, сейчас обеспеченность России зерном превышает 150 процентов. Отмечается, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".

https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), зерновые