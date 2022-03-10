https://ria.ru/20220310/zapasy-1777540911.html

Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах

Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах - РИА Новости, 10.03.2022

Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах

Минпромторг РФ фиксирует наплыв покупателей в продуктовые магазины, но у сетей сформированы достаточные запасы необходимых товаров, заявил глава министерства... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:43

2022-03-10T18:43

2022-03-10T18:43

экономика

владимир путин

россия

цены

продукты

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует наплыв покупателей в продуктовые магазины, но у сетей сформированы достаточные запасы необходимых товаров, заявил глава министерства Денис Мантуров."Несколько дней в магазины идет наплыв покупателей, которые запасаются впрок продуктами первой необходимости. Это прежде всего товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки", - отметил он на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством."По большинству социально значимых товаров у сетей сформированы достаточные запасы", - подчеркнул министр.Мантуров также отметил, что отдельные паузы в поставках бывают, но они связаны с перестройкой каналов поставок.

https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, цены, продукты, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф