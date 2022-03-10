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Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах
Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах - РИА Новости, 10.03.2022
Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах
Минпромторг РФ фиксирует наплыв покупателей в продуктовые магазины, но у сетей сформированы достаточные запасы необходимых товаров, заявил глава министерства... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:43
2022-03-10T18:43
экономика
владимир путин
россия
цены
продукты
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует наплыв покупателей в продуктовые магазины, но у сетей сформированы достаточные запасы необходимых товаров, заявил глава министерства Денис Мантуров."Несколько дней в магазины идет наплыв покупателей, которые запасаются впрок продуктами первой необходимости. Это прежде всего товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки", - отметил он на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством."По большинству социально значимых товаров у сетей сформированы достаточные запасы", - подчеркнул министр.Мантуров также отметил, что отдельные паузы в поставках бывают, но они связаны с перестройкой каналов поставок.
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экономика, владимир путин, россия, цены, продукты, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
18:43 10.03.2022
 
Мантуров рассказал о запасах важных товаров в магазинах

Глава Минпромторга Мантуров: в магазинах есть запасы товаров длительного хранения

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатель в магазине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксирует наплыв покупателей в продуктовые магазины, но у сетей сформированы достаточные запасы необходимых товаров, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Несколько дней в магазины идет наплыв покупателей, которые запасаются впрок продуктами первой необходимости. Это прежде всего товары длительного хранения – крупы, сахар, макароны, консервы и мука. Поэтому наша приоритетная задача - обеспечить ритмичные поставки товара на прилавки", - отметил он на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством.
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Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
"По большинству социально значимых товаров у сетей сформированы достаточные запасы", - подчеркнул министр.
Мантуров также отметил, что отдельные паузы в поставках бывают, но они связаны с перестройкой каналов поставок.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦеныПродуктыДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
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