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Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ
Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ - РИА Новости, 10.03.2022
Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что кабмин должен в кратчайшие сроки внести в парламент... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:35
2022-03-10T14:16
политика
андрей клишас
совет федерации рф
совет европы
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что кабмин должен в кратчайшие сроки внести в парламент законопроект о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы."Я считаю, что правительство должно в кратчайшие сроки внести в парламент проект закона о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы", - сказал он РИА Новости.Сенатор напомнил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.
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политика, андрей клишас, совет федерации рф, совет европы, россия
13:35 10.03.2022 (обновлено: 14:16 10.03.2022)
 
Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ

Сенатор Клишас: правительство должно внести законопроект о выходе России из Совета Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что кабмин должен в кратчайшие сроки внести в парламент законопроект о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы.
"Я считаю, что правительство должно в кратчайшие сроки внести в парламент проект закона о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы", - сказал он РИА Новости.
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Сенатор напомнил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.
Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.
В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.
 
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