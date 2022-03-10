https://ria.ru/20220310/zakonoproekt-1777458947.html

Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ

Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ - РИА Новости, 10.03.2022

Клишас призвал правительство внести законопроект о выходе России из СЕ

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что кабмин должен в кратчайшие сроки внести в парламент... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:35

2022-03-10T13:35

2022-03-10T14:16

политика

андрей клишас

совет федерации рф

совет европы

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас полагает, что кабмин должен в кратчайшие сроки внести в парламент законопроект о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы."Я считаю, что правительство должно в кратчайшие сроки внести в парламент проект закона о денонсации соглашений об участии России в Совете Европы", - сказал он РИА Новости.Сенатор напомнил, что на сегодняшний день есть как минимум два решения Конституционного Суда РФ, которые говорят о том, что в Российской Федерации сложился специальный конституционно-правовой режим, который не допускает применения смертной казни.Он подчеркнул, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Также сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит "необратимый процесс", направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания.В том числе, сказал сенатор, согласно постановлениям КС РФ, введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, андрей клишас, совет федерации рф, совет европы, россия