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В Японии оценили российский закон о налоговых льготах на Курилах
В Японии оценили российский закон о налоговых льготах на Курилах - РИА Новости, 10.03.2022
В Японии оценили российский закон о налоговых льготах на Курилах
Подписанный президентом России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идет вразрез с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T06:34
2022-03-10T06:34
хирокадзу мацуно
в мире
синдзо абэ
алексей сазанов
владимир путин
россия
курильские острова
кунашир (остров)
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Подписанный президентом России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе, заявил в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.В январе замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что на территории Курильских островов зарегистрировано 107 крупных организаций с выручкой более 10 миллионов рублей в год, совокупные платежи по налогам и страховым взносам которых составляют 4,3 миллиарда рублей. Он заявлял, что будет успехом, если к этим 107 организациям добавятся еще хотя бы 30-50 компаний.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777228419.html
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курильские острова
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хирокадзу мацуно, в мире, синдзо абэ, алексей сазанов, владимир путин, россия, курильские острова, кунашир (остров)
06:34 10.03.2022
 
В Японии оценили российский закон о налоговых льготах на Курилах

Генсек Мацуно: российский закон о налоговых льготах на Курилах противоречит позиции Японии

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир. Архивное фото
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Подписанный президентом России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе, заявил в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северные территории (как в Японии называют южные острова Курильской гряды ред.), привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей", — отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
В январе замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что на территории Курильских островов зарегистрировано 107 крупных организаций с выручкой более 10 миллионов рублей в год, совокупные платежи по налогам и страховым взносам которых составляют 4,3 миллиарда рублей. Он заявлял, что будет успехом, если к этим 107 организациям добавятся еще хотя бы 30-50 компаний.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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