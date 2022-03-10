https://ria.ru/20220310/zakharchenko-1777413493.html

Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива

Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива - РИА Новости, 10.03.2022

Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива

Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:24

2022-03-10T10:24

2022-03-10T10:24

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

александр захарченко

украина

илья кива

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.По словам Кивы, "Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.

https://ria.ru/20180930/1529666504.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), александр захарченко, украина, илья кива