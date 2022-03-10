Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива
Депутат Рады Кива: начальник контрразведки Украины Поклад причастен к убийству Захарченко
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
"Будучи в СБУ (Поклад) был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко", - написал Кива в своем Telegram-канале.
По словам Кивы, "Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.