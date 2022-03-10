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Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива
Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива - РИА Новости, 10.03.2022
Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива
Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:24
2022-03-10T10:24
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
александр захарченко
украина
илья кива
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.По словам Кивы, "Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
https://ria.ru/20180930/1529666504.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), александр захарченко, украина, илья кива
10:24 10.03.2022
 
Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива

Депутат Рады Кива: начальник контрразведки Украины Поклад причастен к убийству Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива сообщил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

"Будучи в СБУ (Поклад) был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко", - написал Кива в своем Telegram-канале.

По словам Кивы, "Поклад сознательно был поставлен (Владимиром) Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе".
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
Опубликовано видео момента гибели Захарченко
30 сентября 2018, 20:43
Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко‍На кадрах видно, как глава ДНР заходит в кафе "Сепар" в центре Донецка, и через несколько секунд раздается взрыв.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Александр ЗахарченкоУкраинаИлья Кива
 
 
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