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В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы
В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022
В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, передает корреспондент... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:56
2022-03-10T13:01
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий кулеба
мид украины
украина
в мире
турция
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, передает корреспондент РИА Новости.Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.Это первая встреча Лаврова и Кулебы с начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/peregovory-1777449298.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий кулеба, мид украины, украина, в мире, турция, анталья (провинция), мид турции, мевлют чавушоглу, андрей руденко
12:56 10.03.2022 (обновлено: 13:01 10.03.2022)
 
В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы

Переговоры Лаврова и главы МИД Украины Кулебы в Анталье продлились 90 минут

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.
Это первая встреча Лаврова и Кулебы с начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.
Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий КулебаМИД УкраиныУкраинаВ миреТурцияАнталья (провинция)МИД ТурцииМевлют ЧавушоглуАндрей Руденко
 
 
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