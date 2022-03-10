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В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы

В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 10.03.2022

В Анталье завершилась встреча Лаврова и Кулебы

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, передает корреспондент... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:56

2022-03-10T12:56

2022-03-10T13:01

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий кулеба

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились: они продлились 90 минут, передает корреспондент РИА Новости.Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.Это первая встреча Лаврова и Кулебы с начала российской спецоперации на Украине. По итогам запланирована пресс-конференция российского министра иностранных дел.Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/peregovory-1777449298.html

https://ria.ru/20220310/mir-1777448536.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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