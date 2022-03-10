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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777436794.html
Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру"
Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру" - РИА Новости, 10.03.2022
Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру"
Российская специальная военная операция на Украине проходит максимально взвешенно и аккуратно, "сантиметр за сантиметром", так как российские войска берегут... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:02
2022-03-10T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
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ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит максимально взвешенно и аккуратно, "сантиметр за сантиметром", так как российские войска берегут мирное население, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наша армия двигается сантиметр за сантиметром именно потому, что мы бережем население. Для нас это не враждебное население, это наше население. Поэтому погибают наши солдаты и офицеры, именно для того, чтобы спасти местное население, которое одурманено в течение 30 лет враждебной России пропагандой", - сказал он в ходе мероприятия "Zа Мир! В поддержку президента!" в Центре Хруничева.Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что через так называемую антитеррористическую операцию Украины, в ходе которой были убиты 14 тысяч мирных жителей и защитников Донбасса, прошли около 100 тысяч человек."Это люди, повязанные кровью. Вы думаете, они просто так будут сдаваться русской армии? Нет. Они будут прятаться в детских садиках, в яслях, снимать провокации, потом утверждать, что мы уничтожаем гражданское население", - полагает Рогозин.Он напомнил, что операция по денацификации на территории современной Украины после Великой Отечественной войны длилась девять лет - с 1945 по 1954 годы. Однако националистические элементы, по словам Рогозина, пытались пробиться во власть и после этого.После развала СССР украинская власть, сменяя одна другую, становилась все более националистичной, считает Рогозин. Дошло до того, что сегодня "даже в транспорте нельзя разговаривать на русском языке без риска быть избитым"."Киев - мать городов русских. Или это не так? В Киеве всегда говорили по-русски. Я там жил, еще маленьким был, у меня отец работал военпредом на Киевском заводе. Я прекрасно помню, никто там на этой мове не разговаривал, а потом пришли националисты и стали переделывать жизнь", - рассказал Рогозин.Он также поведал о том, как четыре года работал постоянным представителем России при НАТО и наблюдал там "паскудное поведение украинского постпредства, которое подтявкивало по каждому поводу натовцам". Они в первых рядах признали независимость Косово и поддержали бомбардировки Ливии, отметил Рогозин."Они стали марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов. Не было никаких сомнений, что на территорию Украины при нацистском режиме, при этом клоуне, который сидит в Киеве, будет развернута военная инфраструктура Соединенных Штатов и других натовских стран", - полагает Рогозин.По его словам, в здании Службы безопасности Украины несколько этажей было отведено под ЦРУ. Об этом, заявил Рогозин, ему рассказывали правительственные чиновники, которые вынуждены были бежать из страны.Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. 9 марта он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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в мире, украина, россия, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий рогозин, вооруженные силы рф
12:02 10.03.2022 (обновлено: 12:08 10.03.2022)
 
Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру"

Рогозин: военные берегут мирных жителей Украины, потому двигаются сантиметр за сантиметром

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит максимально взвешенно и аккуратно, "сантиметр за сантиметром", так как российские войска берегут мирное население, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Наша армия двигается сантиметр за сантиметром именно потому, что мы бережем население. Для нас это не враждебное население, это наше население. Поэтому погибают наши солдаты и офицеры, именно для того, чтобы спасти местное население, которое одурманено в течение 30 лет враждебной России пропагандой", - сказал он в ходе мероприятия "Zа Мир! В поддержку президента!" в Центре Хруничева.
Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что через так называемую антитеррористическую операцию Украины, в ходе которой были убиты 14 тысяч мирных жителей и защитников Донбасса, прошли около 100 тысяч человек.
"Это люди, повязанные кровью. Вы думаете, они просто так будут сдаваться русской армии? Нет. Они будут прятаться в детских садиках, в яслях, снимать провокации, потом утверждать, что мы уничтожаем гражданское население", - полагает Рогозин.
Он напомнил, что операция по денацификации на территории современной Украины после Великой Отечественной войны длилась девять лет - с 1945 по 1954 годы. Однако националистические элементы, по словам Рогозина, пытались пробиться во власть и после этого.
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После развала СССР украинская власть, сменяя одна другую, становилась все более националистичной, считает Рогозин. Дошло до того, что сегодня "даже в транспорте нельзя разговаривать на русском языке без риска быть избитым".
"Киев - мать городов русских. Или это не так? В Киеве всегда говорили по-русски. Я там жил, еще маленьким был, у меня отец работал военпредом на Киевском заводе. Я прекрасно помню, никто там на этой мове не разговаривал, а потом пришли националисты и стали переделывать жизнь", - рассказал Рогозин.
Он также поведал о том, как четыре года работал постоянным представителем России при НАТО и наблюдал там "паскудное поведение украинского постпредства, которое подтявкивало по каждому поводу натовцам". Они в первых рядах признали независимость Косово и поддержали бомбардировки Ливии, отметил Рогозин.
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"Они стали марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов. Не было никаких сомнений, что на территорию Украины при нацистском режиме, при этом клоуне, который сидит в Киеве, будет развернута военная инфраструктура Соединенных Штатов и других натовских стран", - полагает Рогозин.
По его словам, в здании Службы безопасности Украины несколько этажей было отведено под ЦРУ. Об этом, заявил Рогозин, ему рассказывали правительственные чиновники, которые вынуждены были бежать из страны.
Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. 9 марта он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур.
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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