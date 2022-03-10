https://ria.ru/20220310/ukraina-1777436794.html

Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру"

Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру" - РИА Новости, 10.03.2022

Рогозин объяснил продвижение российских войск на Украине "по сантиметру"

Российская специальная военная операция на Украине проходит максимально взвешенно и аккуратно, "сантиметр за сантиметром", так как российские войска берегут... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:02

2022-03-10T12:02

2022-03-10T12:08

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская специальная военная операция на Украине проходит максимально взвешенно и аккуратно, "сантиметр за сантиметром", так как российские войска берегут мирное население, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Наша армия двигается сантиметр за сантиметром именно потому, что мы бережем население. Для нас это не враждебное население, это наше население. Поэтому погибают наши солдаты и офицеры, именно для того, чтобы спасти местное население, которое одурманено в течение 30 лет враждебной России пропагандой", - сказал он в ходе мероприятия "Zа Мир! В поддержку президента!" в Центре Хруничева.Гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что через так называемую антитеррористическую операцию Украины, в ходе которой были убиты 14 тысяч мирных жителей и защитников Донбасса, прошли около 100 тысяч человек."Это люди, повязанные кровью. Вы думаете, они просто так будут сдаваться русской армии? Нет. Они будут прятаться в детских садиках, в яслях, снимать провокации, потом утверждать, что мы уничтожаем гражданское население", - полагает Рогозин.Он напомнил, что операция по денацификации на территории современной Украины после Великой Отечественной войны длилась девять лет - с 1945 по 1954 годы. Однако националистические элементы, по словам Рогозина, пытались пробиться во власть и после этого.После развала СССР украинская власть, сменяя одна другую, становилась все более националистичной, считает Рогозин. Дошло до того, что сегодня "даже в транспорте нельзя разговаривать на русском языке без риска быть избитым"."Киев - мать городов русских. Или это не так? В Киеве всегда говорили по-русски. Я там жил, еще маленьким был, у меня отец работал военпредом на Киевском заводе. Я прекрасно помню, никто там на этой мове не разговаривал, а потом пришли националисты и стали переделывать жизнь", - рассказал Рогозин.Он также поведал о том, как четыре года работал постоянным представителем России при НАТО и наблюдал там "паскудное поведение украинского постпредства, которое подтявкивало по каждому поводу натовцам". Они в первых рядах признали независимость Косово и поддержали бомбардировки Ливии, отметил Рогозин."Они стали марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов. Не было никаких сомнений, что на территорию Украины при нацистском режиме, при этом клоуне, который сидит в Киеве, будет развернута военная инфраструктура Соединенных Штатов и других натовских стран", - полагает Рогозин.По его словам, в здании Службы безопасности Украины несколько этажей было отведено под ЦРУ. Об этом, заявил Рогозин, ему рассказывали правительственные чиновники, которые вынуждены были бежать из страны.Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. 9 марта он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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