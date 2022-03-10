https://ria.ru/20220310/ugrozy-1777566161.html

Минобороны: националисты угрожают родственникам тех, кто уезжает в Россию

Минобороны: националисты угрожают родственникам тех, кто уезжает в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны: националисты угрожают родственникам тех, кто уезжает в Россию

Украинские власти с 9 марта начали массовую рассылку сообщений с требованиями прибыть на пункты мобилизации и санкционировали националистов на применение оружия РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:47

2022-03-10T22:47

2022-03-10T22:47

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Украинские власти с 9 марта начали массовую рассылку сообщений с требованиями прибыть на пункты мобилизации и санкционировали националистов на применение оружия по пытающимся эвакуироваться в РФ, неонацисты угрожают убить оставшихся на Украине родственников эвакуирующихся, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские власти с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории", - сказал он.В скором времени живые свидетели этой трагедии расскажут обо всём миру, заявил Мизинцев. Он приводит слова представителей иностранной диаспоры:"Прошу о помощи! Все в отчаянии. Людей не выпускают из города, они фактически находятся в плену у батальона "Азов", устраивают провокации, в городе полное отсутствие власти, "Азов" творит, что хочет. Умоляю, спасите город от этой власти. Люди уже натерпелись от них сполна".Мизинцев также отмечает, что на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции, открыл "тотальную охоту" украинский неонацист по фамилии Берёза. Об этом, по словам Мизинцева, сообщалось в средствах массовой информации.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр