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Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка - РИА Новости, 10.03.2022
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:41
2022-03-10T18:16
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на продовольствие.На совещании с членами правительства в четверг Путин заявил, что рост цен на удобрения в РФ приведет к увеличению стоимости конечного продукта, а именно продуктов питания."Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке, поэтому, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на рынке нашим сельхозпроизводителям", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин
17:41 10.03.2022 (обновлено: 18:16 10.03.2022)
 
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка

Президент Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВнесение удобрений во время полевых работ
Внесение удобрений во время полевых работ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Внесение удобрений во время полевых работ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на продовольствие.
На совещании с членами правительства в четверг Путин заявил, что рост цен на удобрения в РФ приведет к увеличению стоимости конечного продукта, а именно продуктов питания.
"Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке, поэтому, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на рынке нашим сельхозпроизводителям", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:56
Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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