https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777525368.html

Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка

Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка - РИА Новости, 10.03.2022

Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:41

2022-03-10T17:41

2022-03-10T18:16

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на продовольствие.На совещании с членами правительства в четверг Путин заявил, что рост цен на удобрения в РФ приведет к увеличению стоимости конечного продукта, а именно продуктов питания."Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке, поэтому, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на рынке нашим сельхозпроизводителям", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220310/uscherb-1777529326.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин