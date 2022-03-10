https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777525368.html
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка - РИА Новости, 10.03.2022
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:41
2022-03-10T18:16
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить необходимый объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на продовольствие.На совещании с членами правительства в четверг Путин заявил, что рост цен на удобрения в РФ приведет к увеличению стоимости конечного продукта, а именно продуктов питания."Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке, поэтому, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на рынке нашим сельхозпроизводителям", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220310/uscherb-1777529326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
17:41 10.03.2022 (обновлено: 18:16 10.03.2022)
Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка
Президент Путин призвал не допустить роста цен на удобрения внутри российского рынка