https://ria.ru/20220310/ubiystva-1777568578.html

Нацисты на Украине продолжают убивать мирных жителей, заявили в Минобороны

Нацисты на Украине продолжают убивать мирных жителей, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022

Нацисты на Украине продолжают убивать мирных жителей, заявили в Минобороны

Нацисты на Украине продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве "живого щита", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:09

2022-03-10T23:09

2022-03-10T23:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нацисты на Украине продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве "живого щита", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола", - рассказал Мизинцев на брифинге.Он уточнил, что также в заложниках у украинских неонацистов остаются более 7 тысяч граждан из 21 иностранного государства, официальные обращения от которых о спасении соотечественников уже получены российской стороной. Однако, отметил начальник НЦУО, "украинская сторона на официальные и неофициальные обращения, в том числе и от международных партнёров, практически никак не реагирует".По его словам, Запад остаётся в стороне от сложившейся на Украине катастрофической гуманитарной ситуации, а простые украинцы и иностранцы остаются жертвами неонацизма, фактически поглотившего киевскую власть.Просьбы РФ к МККК о воздействии на мэров городов Украины выполнить эвакуацию остаются пока неуслышанными. Вместо этого киевский режим лжёт о том, что нет желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию, добавил он.Мизинцев сообщил, что в РФ за сутки по разным каналам обратились еще 27 439 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, всего таких обращений уже 2 617 349.Он добавил, что Россией без участия Киева из опасных зон Украины эвакуировано уже более 187 тысяч человек, из них 46 696 детей.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, национальный центр управления обороной рф, россия, ситуация в днр и лнр