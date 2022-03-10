https://ria.ru/20220310/toyota-1777417625.html

Toyota не планирует уходить с российского рынка

Toyota не планирует уходить с российского рынка - РИА Новости, 10.03.2022

Toyota не планирует уходить с российского рынка

Toyota не планирует уходить с российского авторынка и закрывать завод в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:43

2022-03-10T10:43

2022-03-10T11:19

экономика

владимир путин

россия

санкт-петербург

украина

ассоциация европейского бизнеса

toyota camry

toyota rav4

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f57b6ec75e7003665265c47d959e65e4.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Toyota не планирует уходить с российского авторынка и закрывать завод в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя."В связи с задержками поставок комплектующих завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. В настоящий момент все официальные дилерские центры "Тойота" и "Лексус" работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", — отметили там.В компании также напомнили, что пока производство и поставки автомобилей временно приостановлены в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыли в 2007 году, на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в России выросли на семь процентов, почти до 98 тысяч машин.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220310/mitsubishielectric-1777415512.html

россия

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, санкт-петербург, украина, ассоциация европейского бизнеса, toyota camry, toyota rav4, lexus, авто