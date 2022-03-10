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Цены на тесты на COVID-19 в московских аптеках снизились вполовину
Цены на тесты на COVID-19 в московских аптеках снизились вполовину - РИА Новости, 10.03.2022
Цены на тесты на COVID-19 в московских аптеках снизились вполовину
Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы после прокурорских проверок снизились наполовину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:04
2022-03-10T14:59
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы после прокурорских проверок снизились наполовину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.В начале февраля ведомство заявило, что проверит, обоснованно ли в России подорожали тесты на COVID-19."В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57 процента", — говорится в сообщении.В Санкт-Петербурге 143 аптеки опустили цены на 8-15 процентов, в Московской области зафиксировано снижение на 10-20 процентов, уточняет Генпрокуратура.Подешевели ковид-тесты также в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны, заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html
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москва, здоровье - общество, общество, генеральная прокуратура рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:04 10.03.2022 (обновлено: 14:59 10.03.2022)
 
Цены на тесты на COVID-19 в московских аптеках снизились вполовину

Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы снизились вполовину после прокурорских проверок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Цены на тесты на COVID-19 в аптеках Москвы после прокурорских проверок снизились наполовину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
В начале февраля ведомство заявило, что проверит, обоснованно ли в России подорожали тесты на COVID-19.
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"В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству в Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57 процента", — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге 143 аптеки опустили цены на 8-15 процентов, в Московской области зафиксировано снижение на 10-20 процентов, уточняет Генпрокуратура.
Подешевели ковид-тесты также в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны, заявили в ведомстве.
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