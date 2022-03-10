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Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный в Донецкой народной республике, в результате обстрела были повреждены дома, сообщает штаб... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:45

2022-03-10T14:45

2022-03-10T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный в Донецкой народной республике, в результате обстрела были повреждены дома, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ обстреляли ж/д станцию Донецк-Северный. В результате обстрела повреждены домостроения по ул. Привокзальная", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф