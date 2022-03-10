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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров
Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров
Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:06
2022-03-10T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
в мире
дмитрий кулеба
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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политика, признание днр и лнр в россии, в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мид украины
13:06 10.03.2022 (обновлено: 13:14 10.03.2022)
 
Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: российская спецоперация на Украине идет по плану

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреДмитрий КулебаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМИД Украины
 
 
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