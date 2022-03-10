https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777451373.html

Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров

Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Российская операция на Украине идет по плану, заявил Лавров

Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:06

2022-03-10T13:06

2022-03-10T13:14

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политика

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Российская спецоперация на Украине идет по плану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, в мире, дмитрий кулеба, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мид украины