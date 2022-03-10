https://ria.ru/20220310/lavrov-1777423160.html

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции - РИА Новости, 10.03.2022

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:59

2022-03-10T12:59

2022-03-10T15:16

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

турция

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины.

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Итоги трехсторонних переговоров в Турции LIVE: Итоги трехсторонних переговоров в Турции 2022-03-10T12:59 true PT56M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, турция, видео