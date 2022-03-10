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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции - РИА Новости, 10.03.2022
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:59
2022-03-10T15:16
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
турция
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины.
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LIVE: Итоги трехсторонних переговоров в Турции
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, турция, видео
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины.
2022-03-10T12:59
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PT56M37S
12:59 10.03.2022 (обновлено: 15:16 10.03.2022)
 

Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам переговоров в Турции

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после совместной встречи глав МИД России, Турции и Украины.
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровТурция
 
 
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