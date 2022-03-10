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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777413201.html
Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов
Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов - РИА Новости, 10.03.2022
Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов
Спецоперация позволила уничтожить арсеналы, которые Украина подготовила для нападения на республики Донбасса, а затем и на Россию, заявил глава "Ростеха" Сергей РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:22
2022-03-10T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская область
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецоперация позволила уничтожить арсеналы, которые Украина подготовила для нападения на республики Донбасса, а затем и на Россию, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с коллективом корпорации.Кадры этой встречи оказались в распоряжении РИА Новости."Мы живем в непростое время, но то что произошло - это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", - сказал Чемезов.По его мнению, "если бы мы это не сделали, то сегодня уже все военные действия происходили бы на нашей территории и гибли бы не только военнослужащие, но и гражданское население, наши с вами соотечественники".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская область, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, политика
10:22 10.03.2022
 
Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов

Глава "Ростеха" Чемезов: спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР, ЛНР и Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестные жительницы проходят около колонны военной техники в селе Свободное Донецкой народной республики
Местные жительницы проходят около колонны военной техники в селе Свободное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Местные жительницы проходят около колонны военной техники в селе Свободное Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецоперация позволила уничтожить арсеналы, которые Украина подготовила для нападения на республики Донбасса, а затем и на Россию, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с коллективом корпорации.
Кадры этой встречи оказались в распоряжении РИА Новости.
"Мы живем в непростое время, но то что произошло - это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", - сказал Чемезов.
По его мнению, "если бы мы это не сделали, то сегодня уже все военные действия происходили бы на нашей территории и гибли бы не только военнослужащие, но и гражданское население, наши с вами соотечественники".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Запорожская АЭС под контролем российских военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

Военнослужащий РФ держит дозиметр на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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