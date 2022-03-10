https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777413201.html

Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов

Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов - РИА Новости, 10.03.2022

Спецоперация пресекла нападение Украины на ДНР и ЛНР, заявил Чемезов

Спецоперация позволила уничтожить арсеналы, которые Украина подготовила для нападения на республики Донбасса, а затем и на Россию, заявил глава "Ростеха" Сергей РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:22

2022-03-10T10:22

2022-03-10T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская область

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спецоперация позволила уничтожить арсеналы, которые Украина подготовила для нападения на республики Донбасса, а затем и на Россию, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с коллективом корпорации.Кадры этой встречи оказались в распоряжении РИА Новости."Мы живем в непростое время, но то что произошло - это вынужденная мера, которую мы должны были совершить. И та военная операция, которая началась, она позволила, прежде всего, уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения, первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", - сказал Чемезов.По его мнению, "если бы мы это не сделали, то сегодня уже все военные действия происходили бы на нашей территории и гибли бы не только военнослужащие, но и гражданское население, наши с вами соотечественники".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

донецкая народная республика

россия

луганская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская область, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, политика