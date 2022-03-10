https://ria.ru/20220310/sovet-1777424767.html
Выход из Совета Европы не повлияет на права россиян, заявили в Совфеде
Выход из Совета Европы не повлияет на права россиян, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.03.2022
Выход из Совета Европы не повлияет на права россиян, заявили в Совфеде
Выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:11
2022-03-10T11:11
2022-03-10T11:28
совет европы
политика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Выход из Совета Европы не будет иметь негативного влияния на права наших граждан. ЕСПЧ всегда являлся субсидиарным, то есть вспомогательным, институтом и зачастую выносил решения политизированные, явно превышая собственные полномочия", - сказал Клишас журналистам. Он также отметил, что поддерживает заявление Конституционного суда РФ о выходе из Конференции европейских конституционных судов "в силу крайней политизации" деятельности этой организации.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, политика, россия, совет федерации рф, андрей клишас
11:11 10.03.2022 (обновлено: 11:28 10.03.2022)
Выход из Совета Европы не повлияет на права россиян, заявили в Совфеде
Сенатор Клишас заявил, что выход из Совета Европы не повлияет на права россиян