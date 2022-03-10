https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html

Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов

Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022

Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов

Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:32

2022-03-10T17:32

2022-03-10T17:48

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов."Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.В конце предыдущей недели президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Банк России затем разъяснил: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против РФ, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных - в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.Иной порядок, согласно указу, вправе определить ЦБ в отношении выплаты долгов финансовыми организациями, а также Минфин - в отношении выплаты долгов остальными заемщиками, а до этого они вправе выдавать по соответствующим группам должников разрешения на исполнение обязательств без соблюдения временного порядка.Внешний долг РФ на 1 января 2022 года, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин России после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. По его сообщению, выплаты по еврооблигациям РФ резидентам будут в рублях, а нерезидентам - согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли их будет провести в условиях введенных санкций.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов