Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/siluanov-1777522624.html
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов - РИА Новости, 10.03.2022
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов
Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:32
2022-03-10T17:48
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_32281dcc8c17b6dae3ea3e6d1e59f881.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов."Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.В конце предыдущей недели президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Банк России затем разъяснил: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против РФ, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных - в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.Иной порядок, согласно указу, вправе определить ЦБ в отношении выплаты долгов финансовыми организациями, а также Минфин - в отношении выплаты долгов остальными заемщиками, а до этого они вправе выдавать по соответствующим группам должников разрешения на исполнение обязательств без соблюдения временного порядка.Внешний долг РФ на 1 января 2022 года, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин России после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. По его сообщению, выплаты по еврооблигациям РФ резидентам будут в рублях, а нерезидентам - согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли их будет провести в условиях введенных санкций.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_80:0:1496:1062_1920x0_80_0_0_ee29034ae182eb1c6deff120f7723329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
17:32 10.03.2022 (обновлено: 17:48 10.03.2022)
 
Россия будет погашать внешние долги в рублях, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов: Россия будет погашать внешние долги в рублях

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.
Девушка идет по проспекту Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР
В конце предыдущей недели президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Банк России затем разъяснил: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против РФ, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных - в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.
Иной порядок, согласно указу, вправе определить ЦБ в отношении выплаты долгов финансовыми организациями, а также Минфин - в отношении выплаты долгов остальными заемщиками, а до этого они вправе выдавать по соответствующим группам должников разрешения на исполнение обязательств без соблюдения временного порядка.
Внешний долг РФ на 1 января 2022 года, по данным ЦБ, составлял 478,2 миллиарда долларов, из которых на органы госуправления приходилось 62,56 миллиарда. Минфин России после указа президента заявил, что будет исполнять обязательства по суверенным облигациям своевременно и в полном объеме. По его сообщению, выплаты по еврооблигациям РФ резидентам будут в рублях, а нерезидентам - согласно эмиссионным документам, но фактически возможность таких платежей будет зависеть от того, можно ли их будет провести в условиях введенных санкций.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:50
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала