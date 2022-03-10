https://ria.ru/20220310/senator-1777422101.html

Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор

Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор - РИА Новости, 10.03.2022

Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор

Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы (СЕ) исключает пребывание в нем России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:00

2022-03-10T11:00

2022-03-10T11:33

политика

россия

совет европы

совет федерации рф

ольга ковитиди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/50/1551405073_0:292:2932:1941_1920x0_80_0_0_0097acc8a4f17c944594b937629af595.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы (СЕ) исключает пребывание в нем России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди."Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы исключает пребывание в ней России… Любому терпению приходит конец. Выходя из СЕ, сохраним российские деньги и станем сильнее", - заявила Ковитиди.По ее словам, своими действиями в отношении России Совет Европы нарушил свои программные документы."Реализуя принцип экономического и политического подавления неугодных, Совет Европы преступил Статью 1 устава организации, что недопустимо", - сказала Ковитиди.Сенатор напомнила, что ежегодный взнос России на содержание СЕ составляет 32,5 миллиона евро."При этом Россию пытаются цинично использовать за наши же деньги: лишают право голоса, обкладывают незаконными санациями, обвиняют во всех смертных грехах, не желая видеть в нас равноправных партнёров", - считает она.Ковитиди полагает, что СЕ, "попавший в данный исторический период под политическую и экономическую зависимость англосаксов", сделал все для разрушения единства между его членами, нарушая принципы защиты идеалов, являющихся общим достоянием Совета Европы.

https://ria.ru/20220310/sovet-1777424767.html

https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, совет европы, совет федерации рф, ольга ковитиди