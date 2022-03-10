https://ria.ru/20220310/senator-1777422101.html
Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор
Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор - РИА Новости, 10.03.2022
Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор
Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы (СЕ) исключает пребывание в нем России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:00
2022-03-10T11:00
2022-03-10T11:33
политика
россия
совет европы
совет федерации рф
ольга ковитиди
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы (СЕ) исключает пребывание в нем России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди."Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы исключает пребывание в ней России… Любому терпению приходит конец. Выходя из СЕ, сохраним российские деньги и станем сильнее", - заявила Ковитиди.По ее словам, своими действиями в отношении России Совет Европы нарушил свои программные документы."Реализуя принцип экономического и политического подавления неугодных, Совет Европы преступил Статью 1 устава организации, что недопустимо", - сказала Ковитиди.Сенатор напомнила, что ежегодный взнос России на содержание СЕ составляет 32,5 миллиона евро."При этом Россию пытаются цинично использовать за наши же деньги: лишают право голоса, обкладывают незаконными санациями, обвиняют во всех смертных грехах, не желая видеть в нас равноправных партнёров", - считает она.Ковитиди полагает, что СЕ, "попавший в данный исторический период под политическую и экономическую зависимость англосаксов", сделал все для разрушения единства между его членами, нарушая принципы защиты идеалов, являющихся общим достоянием Совета Европы.
https://ria.ru/20220310/sovet-1777424767.html
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет европы, совет федерации рф, ольга ковитиди
11:00 10.03.2022 (обновлено: 11:33 10.03.2022)
Хаос в Совете Европы исключает пребывание в нем России, заявила сенатор
Сенатор Ковитиди заявила, что Совет Европы нарушил свой устав, оказывая давление на Россию
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы (СЕ) исключает пребывание в нем России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Хаос и бессмысленность существующего порядка в Совете Европы
исключает пребывание в ней России
… Любому терпению приходит конец. Выходя из СЕ, сохраним российские деньги и станем сильнее", - заявила Ковитиди.
По ее словам, своими действиями в отношении России Совет Европы нарушил свои программные документы.
"Реализуя принцип экономического и политического подавления неугодных, Совет Европы преступил Статью 1 устава организации, что недопустимо", - сказала Ковитиди.
Сенатор напомнила, что ежегодный взнос России на содержание СЕ составляет 32,5 миллиона евро.
"При этом Россию пытаются цинично использовать за наши же деньги: лишают право голоса, обкладывают незаконными санациями, обвиняют во всех смертных грехах, не желая видеть в нас равноправных партнёров", - считает она.
Ковитиди полагает, что СЕ, "попавший в данный исторический период под политическую и экономическую зависимость англосаксов", сделал все для разрушения единства между его членами, нарушая принципы защиты идеалов, являющихся общим достоянием Совета Европы.