https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777533236.html

Путин выразил уверенность, что санкции против России все равно бы вводились

Путин выразил уверенность, что санкции против России все равно бы вводились - РИА Новости, 10.03.2022

Путин выразил уверенность, что санкции против России все равно бы вводились

Санкции против России все равно бы вводились, считает президент Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:11

2022-03-10T18:11

2022-03-10T18:56

россия

владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

правительство рф

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Санкции против России все равно бы вводились, считает президент Владимир Путин.Глава государства напомнил, что даже после развала СССР еще многие меры против него сохранялись."Так они действовали еще в отношении Российской Федерации, бесконечно. Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период", — добавил Путин.По его словам, санкционное давление было всегда, хотя теперь оно носит более комплексный характер."Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации", — сказал он.Путин также указал, что импортозамещение будет продолжаться по всем направлениям, что в конце концов приведет повышению российской самостоятельности.Он выразил уверенность, что цели, которые стоят в экономике, будут достигнуты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые жесткие санкции.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф, в мире