https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777503202.html
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
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венесуэла
сергей лавров
николас мадуро
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи двух политиков в Анталье на дипломатическом форуме.Их встреча проходила на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, подтвердили совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству актуальных мировых проблем, осудили незаконные односторонние принудительные меры, применяемые в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, сша
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции
Глава МИД Лавров и вице-президент Венесуэлы Родригес осудили односторонние санкции