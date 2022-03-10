https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777503202.html

Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции

Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции

Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:29

2022-03-10T16:29

2022-03-10T16:29

в мире

россия

венесуэла

сергей лавров

николас мадуро

сша

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи двух политиков в Анталье на дипломатическом форуме.Их встреча проходила на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, подтвердили совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству актуальных мировых проблем, осудили незаконные односторонние принудительные меры, применяемые в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, сша