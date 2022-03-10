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Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:29
2022-03-10T16:29
в мире
россия
венесуэла
сергей лавров
николас мадуро
сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи двух политиков в Анталье на дипломатическом форуме.Их встреча проходила на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, подтвердили совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству актуальных мировых проблем, осудили незаконные односторонние принудительные меры, применяемые в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, сша
16:29 10.03.2022
 
Лавров и вице-президент Венесуэлы осудили односторонние санкции

Глава МИД Лавров и вице-президент Венесуэлы Родригес осудили односторонние санкции

© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПротесты против санкционной политики США в Венесуэле
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Протесты против санкционной политики США в Венесуэле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес осудили незаконные односторонние санкции, сообщается на сайте МИД РФ в четверг по итогам встречи двух политиков в Анталье на дипломатическом форуме.
Их встреча проходила на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества.
"Стороны отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, подтвердили совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству актуальных мировых проблем, осудили незаконные односторонние принудительные меры, применяемые в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств", - говорится в сообщении.
Мужчина с флагом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 06:56
СМИ: Венесуэла и США не договорились о смягчении санкций против Каракаса
 
В миреРоссияВенесуэлаСергей ЛавровНиколас МадуроСША
 
 
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