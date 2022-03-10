https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777494507.html

Президент Польши призвал вводить новые санкции против России

Президент Польши призвал вводить новые санкции против России - РИА Новости, 10.03.2022

Президент Польши призвал вводить новые санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис призвал вводить новые санкции в отношении России. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:57

2022-03-10T15:57

2022-03-10T15:57

анджей дуда

россия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

европа

сша

украина

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ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис призвал вводить новые санкции в отношении России."Мы должны спасти Украину. Украине нужно помочь. Мы тут должны сохранить единство, быть вместе, сохранить солидарность, говорить одним голосом. Как представители свободного мира мы должны занять жесткую позицию. Польша тут вместе с США, как и все наши союзники", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ.Кроме того, Евросоюз 2 марта принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы.Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777454010.html

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европа

сша

украина

польша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анджей дуда, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, европа, сша, украина, польша