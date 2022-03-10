Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777458410.html
Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой
Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:34
2022-03-10T14:00
экономика
россия
европа
сша
санкции
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой"."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, сша, санкции, сергей лавров
13:34 10.03.2022 (обновлено: 14:00 10.03.2022)
 
Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой

Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой".
"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЕвропаСШАСанкцииСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала