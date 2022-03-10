https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777458410.html

Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой

Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров назвал реакцию Запада на действия России по Украине остервенелой

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой". РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:34

2022-03-10T13:34

2022-03-10T14:00

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обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине боем за право России быть на политической карте мира, а реакцию Запада на действия РФ - "остервенелой"."Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, сша, санкции, сергей лавров