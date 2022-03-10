https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777454010.html

Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров

Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров

Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:18

2022-03-10T13:18

2022-03-10T13:40

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

украина

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

россия

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы об этом сами позаботимся" – Лавров об экономике России Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ. 2022-03-10T13:18 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина