https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777454010.html
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров
Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:18
2022-03-10T13:18
2022-03-10T13:40
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
украина
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы об этом сами позаботимся" – Лавров об экономике России
Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.
2022-03-10T13:18
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина
13:18 10.03.2022 (обновлено: 13:40 10.03.2022)
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций