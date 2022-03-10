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Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров
Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:18
2022-03-10T13:40
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
украина
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.
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353
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353
60
"Мы об этом сами позаботимся" – Лавров об экономике России
Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, украина
13:18 10.03.2022 (обновлено: 13:40 10.03.2022)
 
Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия сама позаботится о своей экономике на фоне санкций

Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия сама позаботится о своей экономике, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается состояния экономики Российской Федерации, то мы сами об этом позаботимся, этим занимается президент, занимается наше правительство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о влиянии нынешней ситуации вокруг Украины на РФ.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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