Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.03.2022
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:50
2022-03-10T14:43
в мире
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
жозеп боррель
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.По словам Борреля, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов. "Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", — добавил глава европейской дипломатии. По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.После начала Россией спецоперации на Украине Запад последовательно вводит новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.В МИД обвинили Запад в развязывании тотальной экономической войны и рассказали, как российские власти намерены стабилизировать ситуацию. Москва берет курс на сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах; смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала; обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации; увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах; установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777440391.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, жозеп боррель, украина, донбасс, владимир путин
12:50 10.03.2022 (обновлено: 14:43 10.03.2022)
 
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали все, что могли", — сказал он в интервью Franceinfo.

По словам Борреля, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов.
"Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", — добавил глава европейской дипломатии.
По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 01:15
Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений
После начала Россией спецоперации на Украине Запад последовательно вводит новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
В МИД обвинили Запад в развязывании тотальной экономической войны и рассказали, как российские власти намерены стабилизировать ситуацию. Москва берет курс на сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах; смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала; обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации; увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах; установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:16
Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов
 
В миреРоссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала