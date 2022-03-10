https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель

Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель - РИА Новости, 10.03.2022

Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель

Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:50

2022-03-10T12:50

2022-03-10T14:43

в мире

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

жозеп боррель

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.По словам Борреля, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов. "Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", — добавил глава европейской дипломатии. По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.После начала Россией спецоперации на Украине Запад последовательно вводит новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.В МИД обвинили Запад в развязывании тотальной экономической войны и рассказали, как российские власти намерены стабилизировать ситуацию. Москва берет курс на сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах; смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала; обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации; увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах; установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777440391.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, жозеп боррель, украина, донбасс, владимир путин