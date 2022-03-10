12:50 10.03.2022 (обновлено: 14:43 10.03.2022)
Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России
Саммит ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Мы сделали все, что могли", — сказал он в интервью Franceinfo.
По словам Борреля, в первую очередь речь идет о массивных ограничениях, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов.
"Это очень тяжелые санкции, которые лягут тяжелым бременем на российскую экономику", — добавил глава европейской дипломатии.
По его мнению, достаточно болезненным для Москвы стал, например, запрет на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.
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После начала Россией спецоперации на Украине Запад последовательно вводит новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
В МИД обвинили Запад в развязывании тотальной экономической войны и рассказали, как российские власти намерены стабилизировать ситуацию. Москва берет курс на сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах; смещение внимания на альтернативные западным рынки капитала; обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации; увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах; установление прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.