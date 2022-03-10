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Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов
Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов - РИА Новости, 10.03.2022
Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов
Великобритания ввела санкции в отношении семи россиян, их активы в стране будут заморожены, а въезд запрещен, следует из документа, опубликованного британским... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:16
2022-03-10T18:02
экономика
великобритания
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении семи россиян, их активы в стране будут заморожены, а въезд запрещен, следует из документа, опубликованного британским правительством.В частности, в число лиц, подвергшихся санкциям со стороны Великобритании, входят владелец футбольного клуба "Челси" и долей в Evraz и "Норникеле" Роман Абрамович, промышленник Олег Дерипаска, владеющий долями в En+ Group, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев и председатель совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев."В рамках ведущих усилий Великобритании по изоляции Путина и его окружения у этих олигархов, совокупный капитал которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, будут заморожены активы в Великобритании, им запрещено приезжать сюда, и ни один гражданин Великобритании или компания не могут вести с ними дела", - указывается в сообщении правительства."Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам нет места в нашей экономике или обществе. Благодаря своим тесным связям с Путиным они являются соучастниками его агрессии", - отметила глава британского МИД Лиз Трасс.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты российских самолетов из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). Также под санкции попали Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
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экономика, великобритания, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:16 10.03.2022 (обновлено: 18:02 10.03.2022)
 
Британия ввела новые санкции против российских бизнесменов

Британия ввела новые санкции против семи россиян, в том числе Абрамовича, Сечина и Миллера

© REUTERS / May JamesЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / May James
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении семи россиян, их активы в стране будут заморожены, а въезд запрещен, следует из документа, опубликованного британским правительством.
В частности, в число лиц, подвергшихся санкциям со стороны Великобритании, входят владелец футбольного клуба "Челси" и долей в Evraz и "Норникеле" Роман Абрамович, промышленник Олег Дерипаска, владеющий долями в En+ Group, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев и председатель совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев.
"В рамках ведущих усилий Великобритании по изоляции Путина и его окружения у этих олигархов, совокупный капитал которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, будут заморожены активы в Великобритании, им запрещено приезжать сюда, и ни один гражданин Великобритании или компания не могут вести с ними дела", - указывается в сообщении правительства.
"Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам нет места в нашей экономике или обществе. Благодаря своим тесным связям с Путиным они являются соучастниками его агрессии", - отметила глава британского МИД Лиз Трасс.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввёл санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты российских самолетов из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). Также под санкции попали Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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ЭкономикаВеликобританияСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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