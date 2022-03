https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

"Придем к катастрофе". Нужны ли Европе и Китаю антироссийские санкции

Новый день — новые санкции: на Россию оказывают беспрецедентное давление. И Вашингтон призывает к еще более жестким мерам. Однако в Европе не готовы закручивать РИА Новости, 10.03.2022

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Новый день — новые санкции: на Россию оказывают беспрецедентное давление. И Вашингтон призывает к еще более жестким мерам. Однако в Европе не готовы закручивать гайки до конца — это ударит по экономике ЕС. Китай в общей колонне, в принципе, не собирается идти — как и Турция. И все же в Пекине опасаются контрмер Запада и взаимодействуют с Россией очень осторожно.Осталось меньшинствоВвели уже 5,5 тысячи санкций — больше, чем против Ирана, Сирии и Северной Кореи. Половину — после признания ДНР и ЛНР. Причем активнее всех — вроде бы нейтральная Швейцария.Выступать единым фронтом требует Вашингтон — даже от тех, кто не в НАТО. Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила 8 марта: "Мы оказываем давление на каждую страну, с которой разговариваем, не только на уровне президента, госсекретаря и Госдепартамента. В том числе — на государства, до сих пор воздерживавшиеся от санкций".Однако пока усиливать меры не стремится даже Европа. Компании и финансовые институты ЕС потратили десятилетия на освоение российского рынка. Разрыв означает очень большие потери.Многие корпорации США, ЕС, Канады и Японии говорят: не уходим, а приостанавливаем деятельность. Так, IKEA и McDonald's пока отправляют сотрудников — а их десятки тысяч — в оплачиваемые отпуска.Некоторые и вовсе воздержались от политических демаршей — например, японский производитель одежды Uniqlo. Президент Тадаси Янай сказал: "Наш товар — жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы". Впрочем, это редкое исключение из общего правила."Европу ждут трудности"Сырье дорожает, и партнеры Вашингтона стараются избежать крайностей. Белый дом и брюссельские чиновники призывают полностью отказаться от углеводородов из России, но в ЕС с этим не спешат."Франция не так сильно зависит от российского газа. Однако если Москва прекратит поставки, то Европу будущей зимой ждут большие трудности", — отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что энергоресурсы — вне санкций.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предостерегает: "Не надо провоцировать неконтролируемые риски в Европе, за ее пределами и на Украине. Следует продолжать работу с российской энергетикой". "Треть нашего импорта нефти поступает из России. Если мы это сразу прекратим, завтра встанет весь транспорт", — указала глава МИД Германии Анналена Бербок.Венгрия, и раньше отклонявшаяся от генеральной линии Брюсселя, тоже не готова к эмбарго. "Расширение санкций на энергосектор — самая большая угроза для форинта и венгерского народа. Тот, кто просит об этом, хочет заставить нас платить за эту войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг ни на одном международном форуме", — заверил министр финансов Михай Варга.Сербия — кандидат в ЕС. Но к антироссийским санкциям президент Александр Вучич не присоединился, хотя, как он признался, Запад оказывает "небывалое давление".Европа слишком эмоциональна при принятии решений, а санкции — это история о том, как кусают кусающего, отметил депутат Европарламента Тьерри Мариани. "России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях. Если мы двинемся еще дальше и прервем поставки газа и нефти, то придем к катастрофе", — предупредил он. И напомнил: сырье котируется в долларах, а евро ослабел по отношению к американской валюте.К слову, котировки Brent 9 марта достигли 125,18 доллара за баррель, поднявшись за сутки почти на 15 пунктов.Ужасное воздействиеТурция никаких санкций не планирует. Более того, Реджеп Тайип Эрдоган хочет выступить миротворцем в конфликте России и Украины. Как пишет издание Milliyet, он назвал себя инициатором встречи глав МИД России и Украины, которая должна состояться 10 марта на Анталийском форуме.Турки скупают резко подорожавшее подсолнечное масло: основными поставщиками тут были Россия и Украина."Заменить российскую нефть на мировом рынке очень трудно", — подчеркнул заместитель министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. По его мнению, санкции Запада "окажут ужасное воздействие" на всех.Впрочем, Анкара уже выиграла от взаимного закрытия неба между Россией и Европой. Главным авиационным хабом стал Стамбул, а одним из основных бенефициаров полетных ограничений — компания Turkish Airlines.Друзья РоссииВ Китае санкции против России осудили. Постпред при ООН Чжан Цзюнь выразил обеспокоенность политикой Запада: "Это чревато катастрофическими гуманитарными последствиями и наносит ущерб другим странам".По словам министра иностранных дел Ван И, отношения с Москвой входят "в число самых важных среди двусторонних". С другой стороны, Пекин опасается давления. Министр торговли США Джина Раймондо уже этим пригрозила.На Китай в российском внешнем товарообороте приходится почти 20 процентов. Тем не менее первые неприятные сигналы уже есть. Так, гигант проката автомобилей DiDi Chuxing сообщил об уходе из страны, хотя позже отменил это решение. Ссуды для покрытия сделок с российскими экспортерами сырья перестали выдавать Bank of China и офшорные подразделения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), пишет Bloomberg.У Пекина уже был негативный опыт обхода американских ограничений. За сотрудничество с Ираном Вашингтон ввел санкции против Huawei Technologies Co и ZTE. А финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу даже поместили под домашний арест в Ванкувере."Китай разделяет неприязнь России к международной системе, которой руководят США. Но материальная помощь Пекина в условиях западных санкций будет минимальной", — сказали газете South China Morning Post Яньмэй Се и Дань Ван из аналитической фирмы Gavekal Dragonomics.Для КНР главный рынок сбыта — США и Европа, объясняет политтехнолог Константин Калачев. "Пекин не собирается рисковать, там будут считать деньги. Си Цзиньпин говорил, что хочет делать ставку не на внешние рынки, а на внутреннее потребление. Но пока это не вполне возможно, поэтому Китай действует очень осторожно", — рассуждает эксперт. Спасать Россию Пекин точно не бросится.В то же время Эрдогану нужны определенные преференции на Кавказе и в Причерноморье, как минимум усиление сферы влияния. "На самом деле, Турция никогда не была союзником России, — напоминает Калачев. — Анкаре необходимы деньги российских туристов, покупателей недвижимости, а также нефть и газ. И американцев там не очень любят: Эрдоган считает, что именно Вашингтон стоит за попыткой госпереворота в 2016-м"."Заявления европейских и американских компаний о приостановке деятельности или уходе из страны — лишь жесты, демонстрирующие лояльность курсу США и ЕС. В реальности никто не собирается терять доходы", — говорит экономист Леонид Хазанов.И приводит цифры: например, выручка McDonald's в 2020-м — 19,2 миллиарда долларов, из них почти полтора — в России. С такими деньгами McDonald's вряд ли хочет расстаться. Как и другие корпорации.

