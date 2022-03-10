https://ria.ru/20220310/samolet-1777560877.html

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС - РИА Новости, 10.03.2022

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС

Самолет "Аэрофлота" Москва-Калининград подал сигнал ЧС в полете, самолет приземлился в аэропорту Храброво, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:36

2022-03-10T21:36

2022-03-10T21:38

происшествия

калининград

аэрофлот

москва

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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Москва-Калининград подал сигнал ЧС в полете, самолет приземлился в аэропорту Храброво, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Самолет "Аэрофлота", рейс SU 1006, отправил сообщение о минировании, подал сигнал о ЧС в полете. Самолет приземлился в 19.15 в аэропорту Калининграда, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе авиаузла.Накануне, 9 марта, самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс Калининград-Москва, развернулось над Балтийским морем после получения сигнала о "минировании". Самолет приземлился в аэропорту "Храброво", угроз на его борту не обнаружили.

https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html

калининград

москва

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, калининград, аэрофлот, москва