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Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС - РИА Новости, 10.03.2022
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС
Самолет "Аэрофлота" Москва-Калининград подал сигнал ЧС в полете, самолет приземлился в аэропорту Храброво, проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:36
2022-03-10T21:38
происшествия
калининград
аэрофлот
москва
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Москва-Калининград подал сигнал ЧС в полете, самолет приземлился в аэропорту Храброво, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Самолет "Аэрофлота", рейс SU 1006, отправил сообщение о минировании, подал сигнал о ЧС в полете. Самолет приземлился в 19.15 в аэропорту Калининграда, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе авиаузла.Накануне, 9 марта, самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс Калининград-Москва, развернулось над Балтийским морем после получения сигнала о "минировании". Самолет приземлился в аэропорту "Храброво", угроз на его борту не обнаружили.
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происшествия, калининград, аэрофлот, москва
21:36 10.03.2022 (обновлено: 21:38 10.03.2022)
 
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Калининград, подал сигнал ЧС и совершил посадку

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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КАЛИНИНГРАД, 10 мар - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Москва-Калининград подал сигнал ЧС в полете, самолет приземлился в аэропорту Храброво, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Самолет "Аэрофлота", рейс SU 1006, отправил сообщение о минировании, подал сигнал о ЧС в полете. Самолет приземлился в 19.15 в аэропорту Калининграда, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе авиаузла.
Накануне, 9 марта, самолет компании "ЮТэйр", выполнявший рейс Калининград-Москва, развернулось над Балтийским морем после получения сигнала о "минировании". Самолет приземлился в аэропорту "Храброво", угроз на его борту не обнаружили.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 10:00
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
 
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