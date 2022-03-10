Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года - РИА Новости, 10.03.2022
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:10
2022-03-10T21:05
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сахар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752959114_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c6e3bd7a682c7b0cb12907f7a4974ccc.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как указано в сообщении, в четверг состоялось заседание подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220109/sakhar-1767006954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752959114_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_81ffe3bbc101dcfdee2684c7c5d8b420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сахар
20:10 10.03.2022 (обновлено: 21:05 10.03.2022)
 
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года

Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз сахара из России до 31 августа

© Pixabay / pasja1000Сахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Pixabay / pasja1000
Сахар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.
Как указано в сообщении, в четверг состоялось заседание подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
"Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.
Много сахара - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 02:17
Врач назвала продукты, где неожиданно много сахара
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сахар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала