https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html

Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года

Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года - РИА Новости, 10.03.2022

Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года

Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:10

2022-03-10T20:10

2022-03-10T21:05

экономика

россия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сахар

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как указано в сообщении, в четверг состоялось заседание подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220109/sakhar-1767006954.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сахар