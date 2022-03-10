https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года - РИА Новости, 10.03.2022
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:10
2022-03-10T20:10
2022-03-10T21:05
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сахар
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года, решение будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений Минсельхоза, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.Как указано в сообщении, в четверг состоялось заседание подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции."Подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового из РФ до 31 августа 2022 года. Запрет будет действовать в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220109/sakhar-1767006954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сахар
20:10 10.03.2022 (обновлено: 21:05 10.03.2022)
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
Таможенная подкомиссия поддержала временный запрет на вывоз сахара из России до 31 августа